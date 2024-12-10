Запеченный полезный хек в духовке: рецепт блюда для ужина за 30 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и полезное блюдо для ужина, выбирайте для основы белок, это может быть рыба, филе, блюда из яиц. И, лучше всего рыбу и мясо запекать и подавать с сезонными овощами, добавив зелень.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека с овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг(замороженный)
- морковь – 1 шт большая
- лук – 2 шт.
- соль
Для маринада:
- сметана – 100 г
- майонез – 50 г
- горчица в зернах – 50 г
- соевый соус – 2 ст.л.
- лук – 1 шт(тертый)
- соль
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Смешайте все для маринада,.
2. Рыбу порежьте на куски, залейте большей половиной маринада, накройте и маринуйте.
3. Пожарьте лук и тертую морковь.
4. Выложите зажарку на дно формы, сверху выложите рыбу и полейте ее сверху маринадом.
Накройте смоченным пергаментом и запекайте 30 минут при 200 С.
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