Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и полезное блюдо для ужина, выбирайте для основы белок, это может быть рыба, филе, блюда из яиц. И, лучше всего рыбу и мясо запекать и подавать с сезонными овощами, добавив зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека с овощной зажаркой.

Ингредиенты:

хек – 1 кг(замороженный)

морковь – 1 шт большая

лук – 2 шт.

соль

Для маринада:

сметана – 100 г

майонез – 50 г

горчица в зернах – 50 г

соевый соус – 2 ст.л.

лук – 1 шт(тертый)

соль

копченая паприка

Способ приготовления:

1. Смешайте все для маринада,.

2. Рыбу порежьте на куски, залейте большей половиной маринада, накройте и маринуйте.

3. Пожарьте лук и тертую морковь.

4. Выложите зажарку на дно формы, сверху выложите рыбу и полейте ее сверху маринадом.

Накройте смоченным пергаментом и запекайте 30 минут при 200 С.

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