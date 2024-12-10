Запеченный полезный хек в духовке: рецепт блюда для ужина за 30 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Запеченный полезный хек в духовке: рецепт блюда для ужина за 30 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и полезное блюдо для ужина, выбирайте для основы белок, это может быть рыба, филе, блюда из яиц. И, лучше всего рыбу и мясо запекать и подавать с сезонными овощами, добавив зелень. 

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Запеченный хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека с овощной зажаркой. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • хек – 1 кг(замороженный)
  • морковь – 1 шт большая
  • лук – 2 шт. 
  • соль

Для маринада:

  • сметана – 100 г
  • майонез – 50 г
  • горчица в зернах – 50 г
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • лук – 1 шт(тертый)
  • соль
  • копченая паприка

Способ приготовления: 

1. Смешайте все для маринада,.

2. Рыбу порежьте на куски, залейте большей половиной маринада, накройте и маринуйте. 

Рыба с маринадом

3. Пожарьте лук и тертую морковь.

Рыба с зажаркой

4. Выложите зажарку на дно формы, сверху выложите рыбу и полейте ее сверху маринадом.

Приготовление рыбы

Накройте смоченным пергаментом и запекайте 30 минут при 200 С.

Готовая рыба

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