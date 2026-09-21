Запеките куриные голени с апельсином: ароматный рецепт в медово-соевом маринаде

Куриные голени можно приготовить так, чтобы они хорошо подрумянились в духовке и приобрели насыщенный вкус. Для этого мясо нужно заранее замариновать с апельсином, медом, соевым соусом и горчицей. Цитрусовый аромат хорошо сочетается с пикантным маринадом, а само блюдо не требует сложной подготовки. Такой рецепт подойдет и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола.

Идея приготовления сочных куриных голенек в духовке опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 1,5 кг.

апельсин – 1 шт.

мед – 2,5 ч.л.

соевый соус – 50 мл.

горчица – 1 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные голени нужно промыть и просушить. Апельсин нарезать небольшими кусочками. Чеснок очистить и измельчить ножом или пропустить через пресс.

2. Подготовленные голени переложить в большую миску. Добавить апельсин, мёд, соевый соус, горчицу и растительное масло. Затем посолить и поперчить по вкусу, добавить чеснок и тщательно перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек курицы.

3. Накрыть миску и оставить голени мариноваться не менее чем на 2-3 часа. За это время мясо пропитается ароматами апельсина, чеснока и специй.

4. После маринования переложить куриные голени в форму для запекания. Распределить их так, чтобы кусочки не лежали друг на друге. Добавить кусочки апельсина и часть маринада.

5. Запекайте куриные голени в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–45 минут. Ориентироваться нужно по румяной корочке и полной готовности мяса.

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