Зеленый борщ: делимся лучшим рецептом вкусного блюда
Зеленый борщ – одно из самых вкусных первых блюд. Готовится он намного проще, чем классический красный. А для яркого вкуса и аромата добавьте в блюдо обязательно щавель, лимон, зелень, сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща, с вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе или 2 куриных бедра
- 5 средних картофелин
- 1 морковка
- 1 луковица
- 200 г свежего щавеля
- 2 яйца
- соль
- сметана и лимон для подачи
Способ приготовления:
1. Для начала филе запекаем в аэрогриле или духовке 15 минут при 200 С. Именно так бульон потом получается прозрачный, красивый и очень насыщенный на вкус.
2. Перекладываем мясо в кастрюлю, добавляем целую луковицу, соль и заливаем водой. Варим на малом огне до закипания.
3. Тем временем чистим картофель и морковь. Картофель нарезаем кубиками, морковь — мелким кубиком, как любите. Добавляем овощи в бульон и варим еще около 20 минут до готовности картофеля.
4. Щавель хорошо промываем и нарезаем. Не жалейте его — чем больше щавеля, тем вкуснее и насыщеннее борщ.
5. Курочку достаем, нарезаем кусочками и возвращаем обратно в кастрюлю. Когда картофель уже мягкий — добавляем щавель. Варим буквально 2–3 минуты, чтобы он не потерял свой красивый цвет.
Добавьте яйца, лимон, сметану и подавайте борщ!
