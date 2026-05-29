Зеленый борщ: делимся лучшим рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Зеленый борщ – одно из самых вкусных первых блюд. Готовится он намного проще, чем классический красный. А для яркого вкуса и аромата добавьте в блюдо обязательно щавель, лимон, зелень, сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща, с вареными яйцами. 

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе или 2 куриных бедра
  • 5 средних картофелин
  • 1 морковка
  • 1 луковица
  • 200 г свежего щавеля
  • 2 яйца
  • соль
  • сметана и лимон для подачи

Способ приготовления: 

1. Для начала филе запекаем в аэрогриле или духовке 15 минут при 200 С. Именно так бульон потом получается прозрачный, красивый и очень насыщенный на вкус.

2. Перекладываем мясо в кастрюлю, добавляем целую луковицу, соль и заливаем водой. Варим на малом огне до закипания.

3. Тем временем чистим картофель и морковь. Картофель нарезаем кубиками, морковь — мелким кубиком, как любите. Добавляем овощи в бульон и варим еще около 20 минут до готовности картофеля.

4. Щавель хорошо промываем и нарезаем. Не жалейте его — чем больше щавеля, тем вкуснее и насыщеннее борщ. 

5. Курочку достаем, нарезаем кусочками и возвращаем обратно в кастрюлю. Когда картофель уже мягкий — добавляем щавель. Варим буквально 2–3 минуты, чтобы он не потерял свой красивый цвет.

Добавьте яйца, лимон, сметану и подавайте борщ!

