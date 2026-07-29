Жареные дрожжевые пирожки с картошкой – одно из самых любимых домашних блюд, которое всегда получается сытным и ароматным. Благодаря особому способу приготовления теста они имеют золотистую корочку снаружи и остаются очень мягкими внутри. Такие пирожки прекрасно вкусны как в горячем виде, так и после остывания. Рецепт прост и не требует сложных ингредиентов.

Идея приготовления жареных дрожжевых пирожков с картофелем опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 650 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

растительное масло – 3 ст.л.

кипяток – 250 мл

теплая вода – 200 мл

сухие дрожжи – 10 г (или 25 г свежих).

Для начинки:

картофельное пюре – 500 г

обжаренный фарш с луком – 400 г

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Для начала просейте три столовые ложки муки в глубокую миску. Добавьте соль, сахар и масло, после чего залейте кипятком. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции без комочков и дайте ей остыть до теплого состояния.

2. После этого влейте тёплую воду и добавьте дрожжи. Тщательно перемешайте, чтобы они полностью растворились. Постепенно всыпайте оставшуюся просеянную муку и замешивайте мягкое эластичное тесто. Если оно немного липнет к рукам, достаточно смазать их небольшим количеством масла.

3. Готовое тесто не нужно долго выдерживать. Сразу разделите его на одинаковые кусочки весом примерно по 70 граммов. Из указанного количества ингредиентов получается около 16 пирожков.

4. Для начинки смешайте картофельное пюре с обжаренным фаршем, луком и мелко нарезанным зеленым луком. По желанию добавьте немного черного перца и соли. Такая начинка получается сочной и хорошо сочетается с мягким дрожжевым тестом.

5. Каждый шарик теста растяните руками или слегка раскатайте. В центр выложите примерно одну столовую ложку начинки. Хорошо зажмите края и сформируйте аккуратные пирожки.

6. В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество масла. Жарьте пирожки на среднем огне до появления равномерной золотистой корочки с обеих сторон. Не стоит делать огонь слишком сильным, чтобы тесто успело хорошо пропечься внутри.

7. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Сразу после жарки они получаются приятно хрустящими, а после остывания остаются очень мягкими и нежными.

8. Такие жареные дрожжевые пирожки с картофелем прекрасно подходят для семейного обеда, ужина или сытного перекуса. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают их беспроигрышным вариантом домашней выпечки, которую захочется готовить снова и снова.

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