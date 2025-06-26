Кабачки – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления очень вкусных салатов, а также соусов, икры, закусок и супов. Еще из них можно делать пасту и вкусно консервировать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из кабачков, с соевым соусом и кунжутом.

Ингредиенты:

Молодые кабачки 450 г

Чеснок 2 зуб.

Соевый соус 50 мл

Сахар 1 ч.л.

Соль 0,5 ч.л.

Крахмал 1 ч.л.

Растительное масло 30 г

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте в проточной воде и обсушите бумажными салфетками. Если вы используете спелый кабачок, то нужно его очистить от грубой шкурки и удалить семена. Нарежьте кабачки брусочками среднего размера. Чеснок очистите и помойте под проточной водой.

2. В соевый соус добавьте чеснок, который предварительно нужно пропустить через пресс или чеснокодавку, можно так же нарезать его максимально мелко. Добавьте к соусу сахар, соль и крахмал (количество сахара и соли регулируйте по своему вкусу, соевый соус уже достаточно соленый, поэтому вполне возможно, что соль вы вовсе исключите из списка компонентов). Все очень хорошо перемешайте.

3. В сковороде разогрейте растительное масло, кабачки обжарьте на сильном огне. Не забывайте постоянно перемешивать брусочки, чтоб они не пригорели. Жарьте до появления румяных боков.

4. Снова перемешайте готовую заправку, так как крахмал может за это время осесть на дно. Влейте соевый соус в сковородку с кабачками, при этом нужно постоянно перемешивать кабачки, чтоб соус не взялся комком и равномерно распределился по всем брусочкам. Готовьте буквально 10-15 секунд. Снимите сковороду с огня, кабачки остудите.

Готовые быстрые жаренные кабачки в соевом соусе с чесноком посыпьте мелко нарезанной зеленью, душистым перцем и зернами кунжута по желанию!

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