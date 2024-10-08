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Жареные пельмени за 10 минут: рецепт очень сытного блюда на каждый день
Пельмени – очень простое и сытное блюдо, которое можно готовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого всего лишь нужно сделать идеальное тесто, а для начинки подойдет мясной фарш. Еще их можно не только варить, но еще и жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей, со сливочным маслом и сметаной.
Ингредиенты:
- пельмени;
- сливочное масло для жарки
- сметана – 2 ст.л.
- кетчуп/томатный соус – 1-2 ст.л.
- вода – 1/2 стакана
- сыр твердый
- укроп, петрушка
- специи: соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. На горячую сковороду выложите пельмени, добавьте сливочное масло, накройте крышкой.
2. Далее добавьте сметану, воду и готовьте, пока вода не испарится вода.
3. После добавьте кетчуп, соль, специи, чеснок сушеный и тертый сыр, готовьте еще несколько минут.
Есть лучше в горячем виде!
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