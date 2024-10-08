Жареные пельмени за 10 минут: рецепт очень сытного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Пельмени – очень простое и сытное блюдо, которое можно готовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого всего лишь нужно сделать идеальное тесто, а для начинки подойдет мясной фарш. Еще их можно не только варить, но еще и жарить. 

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Как вкусно приготовить жареные пельмени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей, со сливочным маслом и сметаной.

Рецепт пельменей

Ингредиенты:

  • пельмени;
  • сливочное масло для жарки
  • сметана – 2 ст.л. 
  • кетчуп/томатный соус – 1-2 ст.л. 
  • вода – 1/2 стакана
  • сыр твердый
  • укроп, петрушка
  • специи: соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления: 

1. На горячую сковороду выложите пельмени, добавьте сливочное масло, накройте крышкой.

Пельмени с маслом

2. Далее добавьте сметану, воду и готовьте, пока вода не испарится вода. 

Соус для пельменей

3. После добавьте кетчуп, соль, специи, чеснок сушеный и тертый сыр, готовьте еще несколько минут. 

Приготовление блюда

Есть лучше в горячем виде!

Готовые пельмени

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