Пельмени – очень простое и сытное блюдо, которое можно готовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого всего лишь нужно сделать идеальное тесто, а для начинки подойдет мясной фарш. Еще их можно не только варить, но еще и жарить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пельменей, со сливочным маслом и сметаной.

Ингредиенты:

пельмени;

сливочное масло для жарки

сметана – 2 ст.л.

кетчуп/томатный соус – 1-2 ст.л.

вода – 1/2 стакана

сыр твердый

укроп, петрушка

специи: соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. На горячую сковороду выложите пельмени, добавьте сливочное масло, накройте крышкой.

2. Далее добавьте сметану, воду и готовьте, пока вода не испарится вода.

3. После добавьте кетчуп, соль, специи, чеснок сушеный и тертый сыр, готовьте еще несколько минут.

Есть лучше в горячем виде!

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