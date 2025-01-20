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Жареные пирожки с капустой для перекуса: простой рецепт сытного блюда
Домашние пирожки – лучшее блюдо для перекуса. Готовить их можно с разными начинками, а также из разного теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с начинкой из жареной капусты.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 300 г кефира
- 500 г муки
- 1,5 ч. л. соды с горкой
- 1/2 ч. л. соли
- 2 ч. л. сахара
- 2 ст. л. масла
- 200 г масла для жарки
Начинка из капусты:
- 1 лук
- 1 небольшая капуста
- 1 большая морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 1/2 ст.л. томатной пасты
- соль
- перец
- масло
- лавровый лист
- 100 мл воды
Способ приготовления:
1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.
2. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.
3. Жарьте пирожки на большом количестве масла!
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