Домашние пирожки – лучшее блюдо для перекуса. Готовить их можно с разными начинками, а также из разного теста.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с начинкой из жареной капусты.

Ингредиенты:

1 яйцо

300 г кефира

500 г муки

1,5 ч. л. соды с горкой

1/2 ч. л. соли

2 ч. л. сахара

2 ст. л. масла

200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

1 лук

1 небольшая капуста

1 большая морковь

2-3 зубчика чеснока

1/2 ст.л. томатной пасты

соль

перец

масло

лавровый лист

100 мл воды

Способ приготовления:

1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.

2. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

3. Жарьте пирожки на большом количестве масла!

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