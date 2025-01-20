Жареные пирожки с капустой для перекуса: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Жареные пирожки с капустой для перекуса: простой рецепт сытного блюда

Домашние пирожки – лучшее блюдо для перекуса. Готовить их можно с разными начинками, а также из разного теста.

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Домашние пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с начинкой из жареной капусты.

Рецепт пирожков

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 300 г кефира
  • 500 г муки
  • 1,5 ч. л. соды с горкой
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. масла
  • 200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

  • 1 лук
  • 1 небольшая капуста
  • 1 большая морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1/2 ст.л. томатной пасты
  • соль
  • перец
  • масло
  • лавровый лист
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.

Капустная начинка

2. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

Приготовление пирожков

3. Жарьте пирожки на большом количестве масла!

Готовые пирожки

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