Жареные пирожки с зеленым луком и яйцом: готовятся на сковороде 15 минут
Если вы хотите приготовить вкусные пирожки, но не хотите делать дрожжевое тесто, можно приготовить простое на кефире и соде. А для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца, капусту, мясной фарш.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых жареных пирожков на кефире с луком и яйцом.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан (200 мл)
- Мука – 300 г
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Лук зеленый – 8 стеблей
- Сыр твердый или моцарелла – 100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, замесите тесто.
2. Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог. Все ингредиенты добавьте в тесто и хорошо все смешайте.
3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
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