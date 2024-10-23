Жареные пирожки с зеленым луком и яйцом: готовятся на сковороде 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Жареные пирожки с зеленым луком и яйцом: готовятся на сковороде 15 минут

Если вы хотите приготовить вкусные пирожки, но не хотите делать дрожжевое тесто, можно приготовить простое на кефире и соде. А для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца, капусту, мясной фарш. 

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Домашние пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых жареных пирожков на кефире с луком и яйцом.

Рецепт пирожков

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан (200 мл)
  • Мука – 300 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Лук зеленый – 8 стеблей
  • Сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, замесите тесто.

Тесто на кефире

2. Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог. Все ингредиенты добавьте в тесто и хорошо все смешайте.

Тесто с луком и яйцами

3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Готовые пирожки

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