Если вы хотите приготовить вкусные пирожки, но не хотите делать дрожжевое тесто, можно приготовить простое на кефире и соде. А для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца, капусту, мясной фарш.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых жареных пирожков на кефире с луком и яйцом.

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан (200 мл)

Мука – 300 г

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Лук зеленый – 8 стеблей

Сыр твердый или моцарелла – 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, замесите тесто.

2. Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог. Все ингредиенты добавьте в тесто и хорошо все смешайте.

3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: