Один из самых вкусных зимних напитков – глинтвейн. Готовить его лучше всего из красного, сухого вина. Для яркого вкуса добавьте специи, цитрусовые, мед.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного глинтвейна, с медом, цитрусовыми, специями.

Ингредиенты:

бутылка вина

750 г сока из красного винограда

2-3 апельсина

веточка винограда

1 ч. л. душистого перца

1ч. л кардамона

6-8 цветочков бадьяна

10-12 гвоздики

2 ст.л сушеных апельсиновых корок

3-4 палочки корицы

Способ приготовления:

1. Смешайте вино с соком, добавьте сок апельсина и порезанный апельсин, виноград, туда же специи и поставьте на огонь.

2. Туда же добавьте мед, варите еще несколько минут и готово!

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