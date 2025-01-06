Зимний глинтвейн из сухого вина: как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Зимний глинтвейн из сухого вина: как правильно приготовить

Один из самых вкусных зимних напитков – глинтвейн. Готовить его лучше всего из красного, сухого вина. Для яркого вкуса добавьте специи, цитрусовые, мед.

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Как правильно готовить глинтвейн

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного глинтвейна, с медом, цитрусовыми, специями.

Рецепт напитка

Ингредиенты:

  • бутылка вина
  • 750 г сока из красного винограда
  • 2-3 апельсина
  • веточка винограда
  • 1 ч. л. душистого перца
  • 1ч. л кардамона
  • 6-8 цветочков бадьяна
  • 10-12 гвоздики
  • 2 ст.л сушеных апельсиновых корок
  • 3-4 палочки корицы

Способ приготовления:

1. Смешайте вино с соком, добавьте сок апельсина и порезанный апельсин, виноград, туда же специи и поставьте на огонь.

Ингредиенты для напитка

2. Туда же добавьте мед, варите еще несколько минут и готово!

Готовый глинтвейн

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