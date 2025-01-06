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Зимний глинтвейн из сухого вина: как правильно приготовить
Один из самых вкусных зимних напитков – глинтвейн. Готовить его лучше всего из красного, сухого вина. Для яркого вкуса добавьте специи, цитрусовые, мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного глинтвейна, с медом, цитрусовыми, специями.
Ингредиенты:
- бутылка вина
- 750 г сока из красного винограда
- 2-3 апельсина
- веточка винограда
- 1 ч. л. душистого перца
- 1ч. л кардамона
- 6-8 цветочков бадьяна
- 10-12 гвоздики
- 2 ст.л сушеных апельсиновых корок
- 3-4 палочки корицы
Способ приготовления:
1. Смешайте вино с соком, добавьте сок апельсина и порезанный апельсин, виноград, туда же специи и поставьте на огонь.
2. Туда же добавьте мед, варите еще несколько минут и готово!
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