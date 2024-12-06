Зимний торт "Вишневая горка": рецепт яркого десерта для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Один из самых вкусных, домашних, зимних тортов – "Вишневая горка". Для приготовления десерта вам не нужно готовить жидкое тесто, а простое песочное, из тертого сливочного масло.

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Торт ''Вишневая горка''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с вишнями и нежным, воздушным кремом.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 200 г замороженного масла
  • 200 г сметаны
  • 1/4 ч.л. соли
  • 900 г замороженных вишен
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. крахмала

Крем:

  • 300 г сливок 33%
  • 300 г домашней сметаны(или крем-сыра)
  • 150 г сахарной пудры
  • ваниль
  • шоколад черный 56% для украшения

Способ приготовления:

1. Натрите замороженное масло в муку, перемешайте. Добавьте соль, сметану, замесите тесто, обмотайте его пленкой и охладите 1-2 часа.

Основа для теста

2. Вишни разморозьте, слейте сок, добасьте сахар и крахмал.

Вишни для начинки

3. Разделите тесто на 15 равных частей, сформируйте шарики и верните обратно в холодильник.

Готовое тесто

4. Каждый шарик достаньте из холодильника, раскатайте в тонкий пласт, выложите начинку, сформируйте трубочки.

Приготовление трубочек

5. Выпекайте трубочки 25 минут при 190 С и охладите их.

Сколько выпекать трубочки

6. Для крема: взбейте холодные сливки к стойким пикам, добавьте пудру, сметану (или крем-сыр), ваниль, и взбейте еще пару минут до пышности.

Крем для торта

7. Формируем торт, выложите трубочки формируя "домик", охладите торт в холодильнике, сверху украсьте тертым шоколадом.

Готовый торт

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