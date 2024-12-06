Торт ''Вишневая горка''

Один из самых вкусных, домашних, зимних тортов – "Вишневая горка". Для приготовления десерта вам не нужно готовить жидкое тесто, а простое песочное, из тертого сливочного масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с вишнями и нежным, воздушным кремом.

Ингредиенты:

350 г муки

200 г замороженного масла

200 г сметаны

1/4 ч.л. соли

900 г замороженных вишен

3 ст.л. сахара

1 ст.л. крахмала

Крем:

300 г сливок 33%

300 г домашней сметаны(или крем-сыра)

150 г сахарной пудры

ваниль

шоколад черный 56% для украшения

Способ приготовления:

1. Натрите замороженное масло в муку, перемешайте. Добавьте соль, сметану, замесите тесто, обмотайте его пленкой и охладите 1-2 часа.

2. Вишни разморозьте, слейте сок, добасьте сахар и крахмал.

3. Разделите тесто на 15 равных частей, сформируйте шарики и верните обратно в холодильник.

4. Каждый шарик достаньте из холодильника, раскатайте в тонкий пласт, выложите начинку, сформируйте трубочки.

5. Выпекайте трубочки 25 минут при 190 С и охладите их.

6. Для крема: взбейте холодные сливки к стойким пикам, добавьте пудру, сметану (или крем-сыр), ваниль, и взбейте еще пару минут до пышности.

7. Формируем торт, выложите трубочки формируя "домик", охладите торт в холодильнике, сверху украсьте тертым шоколадом.

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