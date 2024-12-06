Зимний торт "Вишневая горка": рецепт яркого десерта для новогоднего стола
Один из самых вкусных, домашних, зимних тортов – "Вишневая горка". Для приготовления десерта вам не нужно готовить жидкое тесто, а простое песочное, из тертого сливочного масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с вишнями и нежным, воздушным кремом.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 200 г замороженного масла
- 200 г сметаны
- 1/4 ч.л. соли
- 900 г замороженных вишен
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. крахмала
Крем:
- 300 г сливок 33%
- 300 г домашней сметаны(или крем-сыра)
- 150 г сахарной пудры
- ваниль
- шоколад черный 56% для украшения
Способ приготовления:
1. Натрите замороженное масло в муку, перемешайте. Добавьте соль, сметану, замесите тесто, обмотайте его пленкой и охладите 1-2 часа.
2. Вишни разморозьте, слейте сок, добасьте сахар и крахмал.
3. Разделите тесто на 15 равных частей, сформируйте шарики и верните обратно в холодильник.
4. Каждый шарик достаньте из холодильника, раскатайте в тонкий пласт, выложите начинку, сформируйте трубочки.
5. Выпекайте трубочки 25 минут при 190 С и охладите их.
6. Для крема: взбейте холодные сливки к стойким пикам, добавьте пудру, сметану (или крем-сыр), ваниль, и взбейте еще пару минут до пышности.
7. Формируем торт, выложите трубочки формируя "домик", охладите торт в холодильнике, сверху украсьте тертым шоколадом.
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