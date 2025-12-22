Вместо привычных котлет из фарша можно приготовить сочные гнезда. Внутрь выложите вкусную начинку либо с ананасами, либо с грибами, либо с овощами. С любым наполнением у вас получится сытный обед.

Идея приготовления скоовитых гнезд из фарша на обед опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

700 г куриного фарша

3 кольца консервированных ананасов

200 г сметаны

1 яйцо

2 лука

300 г грибов

1 перец болгарский

1 морковь

200 г твердого сыра

соль, перец, паприка, сухой чеснок по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка 1 – ананас консервированный 3 шт.

2. Начинка 2 – грибы+лук( обжарить и приправить).

3. Начинка 3 – морковь+лук+перец(обжарить и приправить).

4. К фаршу добавить приправы и специи, затем яйцо и мелко нарезанный лук.

5. Сформировать шарики, сделать углубления и смазать сметаной, выложить начинки.

6. Сыр натереть и добавить 3 ст л сметаны, выложить сверху на гнезда.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут, при температуре 200 градусов –15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: