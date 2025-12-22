Значительно лучше котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед
Вместо привычных котлет из фарша можно приготовить сочные гнезда. Внутрь выложите вкусную начинку либо с ананасами, либо с грибами, либо с овощами. С любым наполнением у вас получится сытный обед.
Идея приготовления скоовитых гнезд из фарша на обед опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г куриного фарша
- 3 кольца консервированных ананасов
- 200 г сметаны
- 1 яйцо
- 2 лука
- 300 г грибов
- 1 перец болгарский
- 1 морковь
- 200 г твердого сыра
- соль, перец, паприка, сухой чеснок по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка 1 – ананас консервированный 3 шт.
2. Начинка 2 – грибы+лук( обжарить и приправить).
3. Начинка 3 – морковь+лук+перец(обжарить и приправить).
4. К фаршу добавить приправы и специи, затем яйцо и мелко нарезанный лук.
5. Сформировать шарики, сделать углубления и смазать сметаной, выложить начинки.
6. Сыр натереть и добавить 3 ст л сметаны, выложить сверху на гнезда.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут, при температуре 200 градусов –15 минут.
