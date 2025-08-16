Значительно проще, чем торт: как приготовить сладкий медовый рулет с кремом к чаю
Если нужно быстро что-то испечь к чаю – приготовьте медовый рулет. Приготовьте простое тесто, которое после выпекания получится очень эластичным и нежным. Внутрь кроме крема можно добавить различные свежие ягоды.
Идея приготовления вкусного медового рулета с кремом опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram.
Ингредиенты для рулета:
- мед – 50 г
- сода – 1/3 ч.л.
- яйца – 3 шт.
- подсластитель
- мука цельнозерновая – 40 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- творог кисломолочный – 120 г
- йогурт натуральный – 100 г
- подсластитель
- фрукты – 50 г
Способ приготовления:
1. Мед поставить на водяную баню.
2. Добавить соду, помешивая, продолжать нагревать, смесь начнет светлеть и увеличиваться в объеме.
3. Варить, пока масса не приобретет карамельный цвет.
4. Снять с огня и немного охладить.
5. Белки отделить от желтков.
6. К желткам добавить медовую массу, муку и разрыхлитель, перемешать.
7. Белки взбить до крупных пиков, осторожно ввести белки.
8. Тесто выложить на пергамент в виде прямоугольника толщиной 1 см.
9. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
10. Готовый корж горячим свернуть в рулет, охладить.
11. Для крема смешать творог, йогурт и подсластитель.
12. Кремом смазать корж (оставить немного крема смазать верх) и выложить фрукты, свернуть рулет, смазать остатками крема.
13. Дать рулету пропитаться и наслаждаться.
