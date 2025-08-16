Если нужно быстро что-то испечь к чаю – приготовьте медовый рулет. Приготовьте простое тесто, которое после выпекания получится очень эластичным и нежным. Внутрь кроме крема можно добавить различные свежие ягоды.

Идея приготовления вкусного медового рулета с кремом опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram.

Ингредиенты для рулета:

мед – 50 г

сода – 1/3 ч.л.

яйца – 3 шт.

подсластитель

мука цельнозерновая – 40 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для крема:

творог кисломолочный – 120 г

йогурт натуральный – 100 г

подсластитель

фрукты – 50 г

Способ приготовления:

1. Мед поставить на водяную баню.

2. Добавить соду, помешивая, продолжать нагревать, смесь начнет светлеть и увеличиваться в объеме.

3. Варить, пока масса не приобретет карамельный цвет.

4. Снять с огня и немного охладить.

5. Белки отделить от желтков.

6. К желткам добавить медовую массу, муку и разрыхлитель, перемешать.

7. Белки взбить до крупных пиков, осторожно ввести белки.

8. Тесто выложить на пергамент в виде прямоугольника толщиной 1 см.

9. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

10. Готовый корж горячим свернуть в рулет, охладить.

11. Для крема смешать творог, йогурт и подсластитель.

12. Кремом смазать корж (оставить немного крема смазать верх) и выложить фрукты, свернуть рулет, смазать остатками крема.

13. Дать рулету пропитаться и наслаждаться.

