Каждый отдельный регион Украины имеет свои гастрономические особенности. Так, например, знаменитыми блюдами Закарпатской области есть банош и бограч, в то время как львовщина славится своими площадками и другими интересными блюдами.

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А вот в Хмельницкой области есть собственные блюда, которые стали известны на всю страну и даже далеко за ее пределами. Одним из таких блюд является черная колбаса. Как правильно приготовить это интересное блюдо, на своем YouTube-канале рассказал журналист Константин Грубич.

Ингредиенты

Свинина с салом – 50 кг

Чеснок – 2,5 кг

Перец молотый – 100 гр

Кориандр молотый – 50 гр

Соль – 650 гр

Вода – 500 мл

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем большими кусками. Если свинина не жирная – следует дополнительно добавить сала. Мясо должно быть без пленочек.

2. Чеснок чистим и перемалываем. Добавляем в мясо вместе с перцем.

3. Добавляем воду, соль и молотый кориандр. Тщательно перемешиваем.

4. Получившуюся смесь пропускаем через мясорубку с насадкой для колбасы, на которую натянута кишка.

5. Формируем колбаски.

6. Отправляем сформированные колбаски в коптильню на 25 минут. Лучше всего использовать вишневые дрова.

7. Смазываем колбасу кровью и снова отправляем коптиться. Повторяем это действие через каждые 25 минут, пока колбаса не будет готова.

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