Золотая паска на желтках от Дарии Цвек – самый успешный рецепт пасхальной выпечки. Тесто идеально поднимается, имеет приятный цвет и аромат после выпекания. Особый вкус добавляют изюм и лимонная цедра.

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Идея приготовления золотой паски на желтках по рецепту Дарии Цвек опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram. Можно использовать и прессованные, и сухие дрожжи, но в разном количестве.

Ингредиенты:

мука – 1 кг.

молоко – 400 г

желтки – 10 шт.

прессовая дрожжи – 100 г или 35 г сухих

масло – 200 г

сахар – 300 г

изюм – 100 г

соль – 0,5 ч.л.

потертая цедра из 1 лимона.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно замесить опару. Дрожжи развести в теплом молоке и добавить 100 г сахара и 200 г муки.

2. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

3. После того, как смесь подрастет, добавить оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку.

4. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленный, но охлажденный жир.

5. Месить примерно 10-15 минут, пока тесто не станет отставать от рук.

6. Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Тогда его опустить и подождать, чтобы снова подросло.

7. Разложить тесто на 1/3 части сосуда и дать снова подняться вдвое.

8. Духовку нагреть до 200 градусов.

9. Поставить кулич и после 10 минут убавить температуру до 170-160 градусов. Выпекать еще 50 минут.

10. Важно: муки должно быть ровно 1 кг, не больше (потому что паска будет тугой) и не меньше (потому кулич опадет). И жир (масло) нужно добавлять обязательно в конце.

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