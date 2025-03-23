Золотая паска на желтках от Дарии Цвек: делимся культовым рецептом
Золотая паска на желтках от Дарии Цвек – самый успешный рецепт пасхальной выпечки. Тесто идеально поднимается, имеет приятный цвет и аромат после выпекания. Особый вкус добавляют изюм и лимонная цедра.
Идея приготовления золотой паски на желтках по рецепту Дарии Цвек опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram. Можно использовать и прессованные, и сухие дрожжи, но в разном количестве.
Ингредиенты:
- мука – 1 кг.
- молоко – 400 г
- желтки – 10 шт.
- прессовая дрожжи – 100 г или 35 г сухих
- масло – 200 г
- сахар – 300 г
- изюм – 100 г
- соль – 0,5 ч.л.
- потертая цедра из 1 лимона.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно замесить опару. Дрожжи развести в теплом молоке и добавить 100 г сахара и 200 г муки.
2. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.
3. После того, как смесь подрастет, добавить оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку.
4. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленный, но охлажденный жир.
5. Месить примерно 10-15 минут, пока тесто не станет отставать от рук.
6. Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Тогда его опустить и подождать, чтобы снова подросло.
7. Разложить тесто на 1/3 части сосуда и дать снова подняться вдвое.
8. Духовку нагреть до 200 градусов.
9. Поставить кулич и после 10 минут убавить температуру до 170-160 градусов. Выпекать еще 50 минут.
10. Важно: муки должно быть ровно 1 кг, не больше (потому что паска будет тугой) и не меньше (потому кулич опадет). И жир (масло) нужно добавлять обязательно в конце.
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