Золотистая и хрустящая цветная капуста в духовке: как вкусно приготовить
Цветная капуста – очень питательный продукт. Чаще всего его жарят на сквооридке. Но для того, чтобы овощ остался максимально полезным, его лучше запечь.
Идея приготовления хрустящей запеченной капусты в духовке опубликована на странице кулинарки Оксаны Пустовойт (oksana pustovoitt) в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- мука – 2-3 ст. л.
- соль, перец, любимые специи
- панко сухари (или обычные)
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст. л. сметаны
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп, зеленый лук, черный перец
Способ приготовления:
1. Помыть, почистить и разобрать капусту на соцветия.
2. Положить в подсоленную воду на 5 минут.
3. Тем временем сделать кляр: яйцо, мука, соль, перец, специи.
4. Отваренную капусту сцедить и дать остыть.
5. Каждое соцветие окунуть в кляр, затем в панко или просто посыпать сверху.
6. Выложить в форму и запекать до золотистой корочки.
7. Для соуса смешать сметану, измельченный чеснок, укроп, зеленый лук и немного перца.
8. Вынуть капусту из духовки, подавать с соусом.
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