Цветная капуста – очень питательный продукт. Чаще всего его жарят на сквооридке. Но для того, чтобы овощ остался максимально полезным, его лучше запечь.

Идея приготовления хрустящей запеченной капусты в духовке опубликована на странице кулинарки Оксаны Пустовойт (oksana pustovoitt) в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

яйца – 1 шт.

мука – 2-3 ст. л.

соль, перец, любимые специи

панко сухари (или обычные)

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст. л. сметаны

чеснок – 1-2 зубчика

укроп, зеленый лук, черный перец

Способ приготовления:

1. Помыть, почистить и разобрать капусту на соцветия.

2. Положить в подсоленную воду на 5 минут.

3. Тем временем сделать кляр: яйцо, мука, соль, перец, специи.

4. Отваренную капусту сцедить и дать остыть.

5. Каждое соцветие окунуть в кляр, затем в панко или просто посыпать сверху.

6. Выложить в форму и запекать до золотистой корочки.

7. Для соуса смешать сметану, измельченный чеснок, укроп, зеленый лук и немного перца.

8. Вынуть капусту из духовки, подавать с соусом.

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