Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде
Вместо шашлыка на природе можно приготовить золотистые куриные крылья на сковороде дома. Мясо получится очень сочным, с насыщенным пряным вкусом. Весь секрет в соевом соусе в сочетании с чесноком и кетчупом.
Идея приготовления сочных куриных крылышек в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. В конце добавьте кунжут и измельченный зеленый лук.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- соль, перец – по вкусу
- крахмал – 2 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 100 мл.
- кетчуп – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки помыть и разрезать.
2. Посолить, поперчить.
3. Добавить крахмал и хорошо перемешать.
4. Жарить на разогретой сковороде до готовности.
5. Убрать крылышки и в той же сковороде готовить соус.
6. Добавить измельченный чеснок, соевый соус и кетчуп, немного меда.
7. Проварить несколько минут.
8. К соусу добавить крылышки, держать на сковороде еще 5 минут, посыпать кунжутом и зеленым луком.
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