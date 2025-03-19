Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

Вместо шашлыка на природе можно приготовить золотистые куриные крылья на сковороде дома. Мясо получится очень сочным, с насыщенным пряным вкусом. Весь секрет в соевом соусе в сочетании с чесноком и кетчупом.

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Идея приготовления сочных куриных крылышек в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. В конце добавьте кунжут и измельченный зеленый лук.

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
  • соль, перец – по вкусу
  • крахмал – 2 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • соевый соус – 100 мл.
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

1. Куриные крылышки помыть и разрезать.

2. Посолить, поперчить.

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

3. Добавить крахмал и хорошо перемешать.

4. Жарить на разогретой сковороде до готовности.

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

5. Убрать крылышки и в той же сковороде готовить соус.

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

6. Добавить измельченный чеснок, соевый соус и кетчуп, немного меда.

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

7. Проварить несколько минут.

8. К соусу добавить крылышки, держать на сковороде еще 5 минут, посыпать кунжутом и зеленым луком.

Золотистые и хрустящие куриные крылышки в соевом соусе: готовятся на сковороде

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