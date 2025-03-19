Вместо шашлыка на природе можно приготовить золотистые куриные крылья на сковороде дома. Мясо получится очень сочным, с насыщенным пряным вкусом. Весь секрет в соевом соусе в сочетании с чесноком и кетчупом.

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Идея приготовления сочных куриных крылышек в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. В конце добавьте кунжут и измельченный зеленый лук.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

соль, перец – по вкусу

крахмал – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

соевый соус – 100 мл.

кетчуп – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки помыть и разрезать.

2. Посолить, поперчить.

3. Добавить крахмал и хорошо перемешать.

4. Жарить на разогретой сковороде до готовности.

5. Убрать крылышки и в той же сковороде готовить соус.

6. Добавить измельченный чеснок, соевый соус и кетчуп, немного меда.

7. Проварить несколько минут.

8. К соусу добавить крылышки, держать на сковороде еще 5 минут, посыпать кунжутом и зеленым луком.

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