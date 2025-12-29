Золотистые и вкусные деруны: делимся секретами приготовления и рецептом

Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были золотистыми и вкусными, кулинары советуют добавить в тесто тертый лук или сок лука.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые готовятся очень легко. 

Ингредиенты: 

  • Картофель 5 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 2 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Чеснок 3 зуб.

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, лук и чеснок.

2. К картофельной смеси добавляем одно яйцо, соль, по желанию перец и муку. Хорошо все перемешиваем.

3. Разогреваем масло на сковороде и порционно выкладываем деруны, жарим с обеих сторон до золотистого цвета и румяной хрустящей корочки.

Подаем с домашней сметаной!

