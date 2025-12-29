Все рецепты
Золотистые и вкусные деруны: делимся секретами приготовления и рецептом
Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были золотистыми и вкусными, кулинары советуют добавить в тесто тертый лук или сок лука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, которые готовятся очень легко.
Ингредиенты:
- Картофель 5 шт.
- Лук 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Мука 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Чеснок 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук и чеснок.
2. К картофельной смеси добавляем одно яйцо, соль, по желанию перец и муку. Хорошо все перемешиваем.
3. Разогреваем масло на сковороде и порционно выкладываем деруны, жарим с обеих сторон до золотистого цвета и румяной хрустящей корочки.
Подаем с домашней сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: