Куриные крылья можно очень вкусно запечь в духовке. Для этого к мясу стоит добавить пикантный соево-медовый соус. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка, а середина станет очень мягкой.

Идея приготовления золотистых запеченных крылышек в медово-горчичном маринаде опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1,2 кг.

паприка – 1 ч.л.

соевый соус – 100 мл.

горчица крепкая – 1 ч.л.

мед – 2 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

соль – 1/2 ч.л. (или по вкусу)

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Разрезать крыло на 2 основные части, отрезая лишнее.

2. Добавить все ингредиенты.

3. Тщательно перемешать.

4. Оставить мариноваться на 30 минут в холодильнике.

5. Выложить крылышки на пергамент.

6. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

7. Вынуть, смазать маринадом, в котором мариновались крылышки.

8. Поставить еще на 15 минут. Последние 5 минут включить конвекцию.

9. Посыпать кунжутом.

