Золотистые куриные крылья в медово-горчичном соусе: как вкусно запечь
Куриные крылья можно очень вкусно запечь в духовке. Для этого к мясу стоит добавить пикантный соево-медовый соус. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка, а середина станет очень мягкой.
Идея приготовления золотистых запеченных крылышек в медово-горчичном маринаде опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1,2 кг.
- паприка – 1 ч.л.
- соевый соус – 100 мл.
- горчица крепкая – 1 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 1/2 ч.л. (или по вкусу)
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Разрезать крыло на 2 основные части, отрезая лишнее.
2. Добавить все ингредиенты.
3. Тщательно перемешать.
4. Оставить мариноваться на 30 минут в холодильнике.
5. Выложить крылышки на пергамент.
6. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
7. Вынуть, смазать маринадом, в котором мариновались крылышки.
8. Поставить еще на 15 минут. Последние 5 минут включить конвекцию.
9. Посыпать кунжутом.
