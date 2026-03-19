Все рецепты
Золотистые запеченные деруны с грибным соусом и сыром: делимся рецептом сытного блюда
Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно добавляя творог, сыр твердый и крем сыр. А еще вкуснее будет – с грибным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных запеченных дерунов с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 лук
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- по 1/2 ч.л. соли и черного перца
Грибной соус:
- 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
- 50 г твердого сыра
- зелень, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите картофель с луком, добавьте муку, яйца, специи, тертый чеснок и перемешайте. Пожарьте деруны.
2. Соус: обжарьте грибы с луком, добавьте сливки, специи.
3. Выложите деруны в форму, сверху соус и сыр тертый. Запекаем деруны при 200С 20 минут, присыпаем зеленью и подаем!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: