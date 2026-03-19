Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно добавляя творог, сыр твердый и крем сыр. А еще вкуснее будет – с грибным соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных запеченных дерунов с грибным соусом.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 лук

1 зубчик чеснока

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. муки

по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец

50 г твердого сыра

зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите картофель с луком, добавьте муку, яйца, специи, тертый чеснок и перемешайте. Пожарьте деруны.

2. Соус: обжарьте грибы с луком, добавьте сливки, специи.

3. Выложите деруны в форму, сверху соус и сыр тертый. Запекаем деруны при 200С 20 минут, присыпаем зеленью и подаем!

