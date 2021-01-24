Що готувати на вихідних: солодкі та солоні пироги

Зимові вихідні – ідеальний момент для того, щоб пекти пироги. По-перше, на вихідних для цього є вільний час (принаймні, ми дуже на це сподіваємося). По-друге, навряд чи існує більш слушна пора року для тіста, ніж зима.

Редакція FoodOboz пропонує вам рецепти пирогів із солодкими та солоними начинками. Який саме приготувати – вирішувати вам.

Кіш лорен може стати відмінною закускою під вино. BBC/FOOD

Кіш лорен з лососем і брокколі

Для тіста:

борошно – 250 г

вершкове масло – 125 г

сіль – 1 ч. л.

цукор – щіпка

вода – 3 ст. л.

Для начинки:

свіжий лосось – 400 г

свіжа брокколі – 300 г

твердий сир – 150 г

сіль, перець – на смак

лимонний сік – 2 ст. л.

Для заливки:

сметана – 300 г

яйця – 2 шт.

сіль, перець – на смак

Як готувати:

Брокколі помити, розібрати на суцвіття, опустити в киплячу підсолену воду. Варити 3-4 хвилини. Відкинути на друшляк. Приготувати тісто. Просіяне борошно змішати з цукром, сіллю та маслом, нарізаним кубиками. Розтерти все в крихту. Додати крижану воду і швидко замішати тісто. Сформувати з тіста кулю, загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на годину. Лосось почистити від шкіри і кісточок (якщо є), нарізати невеликими кубиками. Дрібно посікти вистигнуту брокколі, сир натерти на тертушці. Скропити сьомгу і брокколі лимонним соком, поперчити, посолити і перемішати з половиною тертого сиру. Тісто дістати з холодильника, розкачати завтовшки 5 мм. Викласти в форму, сформувати бортики. Надлишки тесту зрізати ножем. Накрити корж пергаментом і зверху насипати сухі боби (квасолю, горох або сочевицю). Поставити в нагріту до 180 градусів духовку, випікати 10 хвилин. Потім дістати, прибрати папір і квасолю та повернути в духовку ще на 5 хвилин. Приготувати заливку для пирога. У мисці збити яйця, додати сметану, сіль і перець, все добре перемішати. На запечений корж викласти брокколі з лососем, залити заливкою і зверху посипати половиною сиру. Відправити в духовку і запікати 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки: начинка має стати по консистенції як запіканка і трохи підрум'янитися зверху.

Замість яблук у галету можна покласти будь-які сезонні фрукти. realsimple.com

Галета з яблуками

вершкове масло – 120 г

борошно – 200 г

холодна вода – 4 ст. л.

сіль – щіпка

цукор – 2 ст. л.

яблука – 3 шт.

кориця – 1 ч. л.

ванільний цукор – 1 ст. л.

Як готувати:

Масло змішати з цукром, борошном і сіллю. Розтерти руками в крихту. Додати воду і замісити тісто. Сформувати з тіста кулю, накрити плівкою і покласти в холодильник на годину. Деко застелити пергаментом для випічки і прямо на ньому розкачати тісто в тонке коло. Яблука нарізати скибочками, видаливши серцевину. Викласти яблука на тісто, залишивши по краях приблизно 4 см. Присипати корицею і ванільним цукром. Загорнути краї тіста по всьому діаметру. Поставити в нагріту до 190 градусів духовку і випікати близько 35 хвилин.

До курки і грибів можна додати зелений горошок. australianmushrooms.com.au

Листковий пиріг з куркою і грибами

листкове дріжджове тісто – 1 кг

куряче філе – 400 г

гриби – 400 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

твердий сир – 150 г

яйця – 1 шт.

сіль, перець – на смак

зелень – на смак

У листкових пирогах ви можете "грати" з начинкою на ваш власний розсуд: можете брати як м'ясо, так і овочі або сезонні фрукти і ягоди. Покроковий рецепт приготування листкового пирога з куркою і грибами дивіться тут.

До курки і грибів можна додати зелений горошок. australianmushrooms.com.au

Тарт із грушею і голубим сиром

тісто філо – 5 аркуші

вершкове масло – 50 г

груша середнього розміру – 2 шт.

сир із блакитною пліснявою – 150 г

коричневий цукор – 1 ч. л.

свіжий чебрець або розмарин – 2-3 гілочки

Як готувати:

Вершкове масло розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розморожене тісто викласти на робочу поверхню. Всі п'ять аркушів тіста вирізати по контуру форми, залишаючи відстань з два пальці шириною, аби можна було сформувати бортики. Змастити дно форми маслом. Розібрати тісто на окремі аркуші. Викласти один аркуш тіста у форму, змастити його розтопленим маслом. Зверху викласти ще один і теж змастити його олією. Повторити процедуру з усіма листами тіста. Грушу нарізати тонкими скибочками. Сир покришити. Викласти сир на дно форми, зверху викласти по колу грушу. Змастити залишками вершкового масла, присипати коричневим цукром і дрібно рубаним розмарином або чебрецем. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати близько 25 хвилин: бортики повинні трохи підрум'янитися. Перед подачею остудити.

Начинку для тертого пирога також можна зробити зі свіжих ягід. thebeachhousekitchen.com

Тертий пиріг з варенням

борошно – 420 г

вершкове масло – 180 г

яйця – 2 шт.

варення – 300 г

розпушувач – 2 ч.л.

цукор – 300 г

сіль – щіпка

Для приготування тертого пирога підійде будь-яке ваше улюблене варення. Влітку такий пиріг можна готувати з будь-якими свіжими сезонними ягодами. Докладну інструкцію приготування тертого пирога з варенням можна подивитися тут.

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