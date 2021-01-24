Що готувати на вихідних: солодкі та солоні пироги
Зимові вихідні – ідеальний момент для того, щоб пекти пироги. По-перше, на вихідних для цього є вільний час (принаймні, ми дуже на це сподіваємося). По-друге, навряд чи існує більш слушна пора року для тіста, ніж зима.
Редакція FoodOboz пропонує вам рецепти пирогів із солодкими та солоними начинками. Який саме приготувати – вирішувати вам.
Кіш лорен з лососем і брокколі
Для тіста:
борошно – 250 г
вершкове масло – 125 г
сіль – 1 ч. л.
цукор – щіпка
вода – 3 ст. л.
Для начинки:
свіжий лосось – 400 г
свіжа брокколі – 300 г
твердий сир – 150 г
сіль, перець – на смак
лимонний сік – 2 ст. л.
Для заливки:
сметана – 300 г
яйця – 2 шт.
сіль, перець – на смак
Як готувати:
Брокколі помити, розібрати на суцвіття, опустити в киплячу підсолену воду. Варити 3-4 хвилини. Відкинути на друшляк.
Приготувати тісто. Просіяне борошно змішати з цукром, сіллю та маслом, нарізаним кубиками. Розтерти все в крихту. Додати крижану воду і швидко замішати тісто. Сформувати з тіста кулю, загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на годину.
Лосось почистити від шкіри і кісточок (якщо є), нарізати невеликими кубиками. Дрібно посікти вистигнуту брокколі, сир натерти на тертушці.
Скропити сьомгу і брокколі лимонним соком, поперчити, посолити і перемішати з половиною тертого сиру.
Тісто дістати з холодильника, розкачати завтовшки 5 мм. Викласти в форму, сформувати бортики. Надлишки тесту зрізати ножем. Накрити корж пергаментом і зверху насипати сухі боби (квасолю, горох або сочевицю). Поставити в нагріту до 180 градусів духовку, випікати 10 хвилин. Потім дістати, прибрати папір і квасолю та повернути в духовку ще на 5 хвилин.
Приготувати заливку для пирога. У мисці збити яйця, додати сметану, сіль і перець, все добре перемішати.
На запечений корж викласти брокколі з лососем, залити заливкою і зверху посипати половиною сиру.
Відправити в духовку і запікати 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки: начинка має стати по консистенції як запіканка і трохи підрум'янитися зверху.
Галета з яблуками
вершкове масло – 120 г
борошно – 200 г
холодна вода – 4 ст. л.
сіль – щіпка
цукор – 2 ст. л.
яблука – 3 шт.
кориця – 1 ч. л.
ванільний цукор – 1 ст. л.
Як готувати:
Масло змішати з цукром, борошном і сіллю. Розтерти руками в крихту. Додати воду і замісити тісто. Сформувати з тіста кулю, накрити плівкою і покласти в холодильник на годину.
Деко застелити пергаментом для випічки і прямо на ньому розкачати тісто в тонке коло.
Яблука нарізати скибочками, видаливши серцевину. Викласти яблука на тісто, залишивши по краях приблизно 4 см. Присипати корицею і ванільним цукром. Загорнути краї тіста по всьому діаметру.
Поставити в нагріту до 190 градусів духовку і випікати близько 35 хвилин.
Листковий пиріг з куркою і грибами
листкове дріжджове тісто – 1 кг
куряче філе – 400 г
гриби – 400 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
твердий сир – 150 г
яйця – 1 шт.
сіль, перець – на смак
зелень – на смак
У листкових пирогах ви можете "грати" з начинкою на ваш власний розсуд: можете брати як м'ясо, так і овочі або сезонні фрукти і ягоди. Покроковий рецепт приготування листкового пирога з куркою і грибами дивіться тут.
Тарт із грушею і голубим сиром
тісто філо – 5 аркуші
вершкове масло – 50 г
груша середнього розміру – 2 шт.
сир із блакитною пліснявою – 150 г
коричневий цукор – 1 ч. л.
свіжий чебрець або розмарин – 2-3 гілочки
Як готувати:
Вершкове масло розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розморожене тісто викласти на робочу поверхню. Всі п'ять аркушів тіста вирізати по контуру форми, залишаючи відстань з два пальці шириною, аби можна було сформувати бортики.
Змастити дно форми маслом. Розібрати тісто на окремі аркуші. Викласти один аркуш тіста у форму, змастити його розтопленим маслом. Зверху викласти ще один і теж змастити його олією. Повторити процедуру з усіма листами тіста.
Грушу нарізати тонкими скибочками. Сир покришити. Викласти сир на дно форми, зверху викласти по колу грушу. Змастити залишками вершкового масла, присипати коричневим цукром і дрібно рубаним розмарином або чебрецем.
Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати близько 25 хвилин: бортики повинні трохи підрум'янитися. Перед подачею остудити.
Тертий пиріг з варенням
борошно – 420 г
вершкове масло – 180 г
яйця – 2 шт.
варення – 300 г
розпушувач – 2 ч.л.
цукор – 300 г
сіль – щіпка
Для приготування тертого пирога підійде будь-яке ваше улюблене варення. Влітку такий пиріг можна готувати з будь-якими свіжими сезонними ягодами. Докладну інструкцію приготування тертого пирога з варенням можна подивитися тут.
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