Що їсти взимку: 12 рецептів зігрівальних супів

Суп треба їсти принаймні раз на день. Це правило, яке нам утовкмачували у голову ще з дитячого садка, іноді спрацьовує червоним маячком у мозку. Особливо взимку. Адже що може бути ліпше за тарілку гарячого супу в холодну пору року? Лише велика чашка гарячого глінтвейну.

Про гаряче вино зі спеціями ми вам уже розповідали, настав час поговорити про супи. Редакція FoodOboz ділиться рецептами зігрівальних супів – у нашій добірці ми зібрали як легкі овочеві супи, так і ситні супи із м'ясом і рибою.

За бажанням у суп можна додати зелений горошок. Джерело: chelseasmessyapron.com

Легкий курячий суп із рисом

Ідеальний суп для тих, хто хоче щось гаряче, але водночас не важке для шлунка. Рис у цьому рецепті можна замінити на булгур або тонку вермішель.

куряче філе – 500 г

рис – 100 г

картопля – 300 г

морква – 2 шт.

олія – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

зелень – на смак

вода – 3 літри

Картоплю і моркву помити, почистити, нарізати невеликими кубиками і покласти в каструлю з окропом. Куряче філе помити, підсушити рушником, нарізати шматочками і обсмажити в невеликій кількості олії. Рис добре промити в холодній проточній воді: чим краще ви промиєте рис, тим прозорішим буде ваш суп. Коли картопля звариться до напівготовності, додати в каструлю промитий рис. Довести суп до кипіння і варити 7-10 хвилин до готовності рису. Додати в каструлю обсмажене куряче філе і дрібно посічену зелень. Накрити кришкою і дати супу настоятися 10-15 хвилин.

У гарбузовий крем-суп можна додати дрібно натертий імбир. Джерело: parade.com

Гарбузовий крем-суп

Гарбузовий суп особливо добре йде в зимову пору року. Якщо приготувати його на вершках, у вас буде крем-суп, якщо вершки замінити на овочевий бульйон – вийде суп-пюре. Також радимо додати в такий суп шматочок дрібно натертого імбиру – дуже хороша профілактика від застуди.

гарбуз – 1 шт.

картопля – 4-5 шт.

морква – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

стебло селери – 2 шт.

вершки – 150 мл

сіль, перець – на смак

олія – 2 ст. л.

Покрокове приготування крем-супу з гарбуза можна подивитися тут.

В овочевих супах можна "грати" з інгредієнтами на власний смак. Джерело: nutritiouseats.com

Овочевий суп

Овочевий суп – ще одна прекрасна страва, яка здатна зігріти вас холодною зимою. І якщо ви думаєте, що без м'яса і риби ситний суп приготувати неможливо, ви дуже помиляєтеся. Повірте, можна. Ми перевіряли.

Замість броколі можна взяти цвітну капусту. Джерело: gimmesomeoven.com

Сирний суп із броколі

Легкий і кремовий, із ніжним вершково-сирним смаком – цей суп смачний настільки, що не залишить байдужим абсолютно нікого. Радимо робити одразу велику каструлю і кликати друзів на суп-паті. Тим паче, що готувати цю страву дуже легко.

бульйон – 2 склянки

морква – 2 шт. (невеликі)

броколі – 1 шт. (невелика)

селера – 1 стебло

ріпчаста цибуля – 1 шт.

плавлений сир – 250 г

молоко – 2 склянки

вершкове масло – 100 г

борошно – 100 г

сіль, перець – на смак

Овочі помити, почистити. Моркву порізати кружечками, селеру – брусочками, броколі розібрати на суцвіття. У великій каструлі довести до кипіння два літри води. Опустити порізані овочі, прикрити каструлю кришкою і варити приблизно п'ять хвилин. Злити воду, дістати овочі з каструлі, відкласти їх на деякий час. У тій самій каструлі на вершковому маслі обсмажити дрібно нашатковану цибулю. Додати борошно і смажити, постійно помішуючи, поки маса не стане однорідною. Поступово ввести в каструлю курячий бульйон і молоко. Готувати до тих пір, поки суміш не загусне (8-10 хвилин). Додати відварені броколі, моркву та селеру, варити суп до м'якості овочів. Покласти плавлений сир у бульйон і варити, поки сир повністю не розплавиться.

Грибний суп можна приготувати з будь-яких грибів. Джерело: dishingouthealth.com

Грибний суп

Грибний суп – ще одна чудова страва для тих, хто не їсть м'яса. Хоча ми впевнені, що м'ясоїдам він теж припаде до смаку. Плюс грибного супу полягає в тому, що готувати його можна з будь-яких грибів: як із магазинних печериць, так і із сезонних лісових грибів.

Вершковий суп із лососем – популярна страва у Фінляндії. Джерело: acupofcream.com

Вершковий суп із лососем

Цей суп – дуже популярна страва у Фінляндії. Фіни називають його калакейто, що в буквальному перекладі означає рибний суп. На просторах інтернету цей суп також називають лохікейто або "молочна юшка". Головна особливість цієї "юшки" в тому, що готують її з додаванням молока або вершків.

філе свіжої форелі або лосося – 500 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

картопля – 4-5 шт.

вода – 1.5 л

вершкове масло – 1 ст. л.

вершки – 200 мл

сіль, перець – за смаком

лавровий лист – 1 шт.

свіжий кріп – для подачі

Рибу очистити від шкіри, порізати кубиками. Картоплю і цибулю почистити, картоплю нарізати кубиками, цибулю дрібно нашаткувати. У великій каструлі обсмажити цибулю на вершковому маслі. Коли цибуля стане прозорою, додати картоплю, і залити все водою так, щоб вона покрила картоплю. На сильному вогні довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити поки картопля не стане м'якою. Додати нарізану кубиками рибу і варити 5-7 хвилин, поки риба не посвітлішає. Додати вершки, сіль, перець і лавровий лист. Помішати та проварити ще 5-10 хвилин.

Лазанья-суп готується із фаршу і пасти. Джерело: damndelicious.net

Лазанья-суп

Насправді лазаньєю цей суп можна назвати з великою натяжкою. Ця умовна назва з'явилася через те, що страва, по суті, готується з тих самих інгредієнтів, що і запіканка із фаршем: із пасти і соусу болоньєзе. А ось соус Бешамель, яким змащують кожен шар класичної лазаньї, у суп не додають.

яловичий фарш – 500 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

морква – 2 шт.

селера – 1 стебло

часник – 2-3 зубчики

томатний сік – 1 склянка

м'ясний бульйон – 500 мл

олія – для смаження

сіль, перець, сушений базилік – на смак

коротка паста – 2 жмені

Овочі, помити і почистити. Цибулю, часник, селеру та моркву дрібно порізати. Скласти в каструлю, обсмажити в олії на невеликому вогні, поки овочі не стануть м'якими. Додати фарш, посолити і поперчити, додати сухий базилік. Добре перемішати з овочами і залишити тушкуватися. Періодично мішати, розбиваючи "грудочки" фаршу. Коли м'ясо втратить червоний колір, влити томатний сік і варити на середньому вогні хвилин десять. Долити бульйон, всипати пасту і перемішати. Варити 7-10 хвилин, поки макарони не будуть готові.

Лагман насправді – це звичайний суп із локшиною. Джерело: valentinascorner.com

Лагман

Цей суп дуже популярний у народів Середньої Азії: в уйгурів, у Киргизстані, Таджикистані, Казахстані, Узбекистані. Готується страва з м'яса (як правило, баранини), овочів і витягнутої довгої локшини. За великої кількості бульйону лагман схожий на суп, в разі інших способів приготування подібний на локшину з густою підливою і складною начинкою.

Рецепти лагмана дивіться тут.

Рамен не лише зігріває, а й добре допомагає під час похмілля. Джерело: foxandbriar.com

Рамен

А цей зігрівальний суп родом з Японії. Найцікавіше, що японці цю страву вважають не супом, а локшиною, оскільки рамен там на першому місці – це вид пшеничної локшини. За правилами локшину сервірують бульйоном і різними добавками: м'ясом, грибами, овочами, зеленню, соусами, водоростями норі і маринованими яйцями.

Існує кілька видів бульйону для рамена:

сіо – світлий, майже прозорий бульйон із сіллю;

сьою – світло-коричневий або темний (залежить від інгредієнтів) бульйон;

місо – бульйон із пастою місо.

Смак рамена залежить не лише бульйону, а й від правильного поєднання всіх компонентів, а також від правильного подання. Локшину, яку варять окремо, викладають у глибоку миску, після чого заливають бульйоном. Далі додають усі інші інгредієнти.

Рецепти рамена дивіться тут.

Цибулевий суп перед подачею зазвичай запікають у духовці з грінками і тертим сиром. Джерело: foodwithfeeling.com

Цибулевний суп

Цибулевий суп – справжня гордість Франції. Багатий аромат супу залежить не так від бульйоні, як від пасерованої цибулі: її повільно смажать і завдяки карамелізації цукру, що міститься в цибулі, вона поступово стає золотаво-коричневого кольору. Для пікантності в суп часто додають сухе біле вино, коньяк або херес, після чого настоюють суп у закритій каструльці перед поданням на стіл.

Готують цибулевий суп, як правило, невеликими індивідуальними порціями і подають гостям у тому самому посуді, в якому його готували. А перед подачею запікають у духовці з грінками і тертим сиром.

Усі рецепти цибулевого супу можна подивитися тут.

Справжній харчо готується лише з яловичини. Джерело: Alan Benson / sbs.com.au

Харчо

Ситний, пряний і гострий харчо, без сумніву, є одним із найкращих зігрівальних супів у світі. Справжній правильний харчо готується лише з яловичини (власне, в дослівному перекладі з грузинської харчо означає яловичий суп). Окрім яловичини в класичному рецепті також обов'язкові терті волоські горіхи та кислі сливи ткемалі. Ці три компоненти не можна забрати або замінити чимось іншими.

Покроковий рецепт приготування харчо можна подивитися тут.

Гарячий борщ – найкращий спосіб зігрітися взимку. Джерело: valentinascorner.com

Борщ

Ну і куди ж без борщу. Густого, наваристого, гарячого, зі сметаною і шкоринкою чорного хліба, натертого часником. Зі свининою або з куркою, на яловичому ребрі або на овочевому бульйоні, з грибами чи з квасолею – борщ, як то кажуть, it's always a good idea. Всі рецепти борщу можна подивитися тут.

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