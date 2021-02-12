Сніданок за 10 хвилин: лаваш з куркою, зеленим салатом і домашнім майонезом

Маша Сердюк FoodOboz 06:30, 12.02.2021

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати на сніданок рол з куркою, зеленим салатом і домашнім майонезом. Для цього рецепта підійде куряча грудка в будь-якому вигляді: відварна, печена або смажена. Рецепт печеної буженини з курки можна подивитися тут, а рецепти смаженої курячої грудки з різними соусами – тут. Курку можна замінити запеченої індичкою. До того ж печене м'ясо птиці можна додавати в салати і в бутерброди замість ковбаси з магазину.

Замість курки в лаваш можна загорнути улюблені овочі.
tasteofhome.com

  • вірменський або перський лаваш

  • печена або відварна куряча грудка

  • листя салату

  • улюблений сир

  • домашній майонез (рецепт тут )

  1. Курку порізати кубиками або соломкою.

  2. Лаваш змастити домашнім майонезом, викласти листя салату і шматочки м'яса. Посипати сиром – можна брати як звичайний тертий твердий сир, так і блакитний сир типу дорблю.

  3. Згорнути лаваш в рол і обсмажити на злегка змащеній олією пательні до золотавого кольору з обох боків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно чистити яйця, щоб шкаралупа не кришилася. А також ділився лайфхаками, які допоможуть приготувати рис для суші.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Україну чекають морози до -30: синоптики дали прогноз і пояснили збій погоди

На Донбасі убили воїна ЗСУ

"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце у рейтингу партій – КМІС

Вірастюк: стати нардепом мені запропонував Зеленський

Смерть підлітка під мостом у Харкові: спливли нові подробиці