Сніданок за 10 хвилин: лаваш з куркою, зеленим салатом і домашнім майонезом

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати на сніданок рол з куркою, зеленим салатом і домашнім майонезом. Для цього рецепта підійде куряча грудка в будь-якому вигляді: відварна, печена або смажена. Рецепт печеної буженини з курки можна подивитися тут, а рецепти смаженої курячої грудки з різними соусами – тут. Курку можна замінити запеченої індичкою. До того ж печене м'ясо птиці можна додавати в салати і в бутерброди замість ковбаси з магазину.

Замість курки в лаваш можна загорнути улюблені овочі. tasteofhome.com

вірменський або перський лаваш

печена або відварна куряча грудка

листя салату

улюблений сир

домашній майонез (рецепт тут )

Курку порізати кубиками або соломкою. Лаваш змастити домашнім майонезом, викласти листя салату і шматочки м'яса. Посипати сиром – можна брати як звичайний тертий твердий сир, так і блакитний сир типу дорблю. Згорнути лаваш в рол і обсмажити на злегка змащеній олією пательні до золотавого кольору з обох боків.

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