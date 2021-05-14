3 оригинальных блюда из кабачков

Кабачок – совершенно уникальный овощ, во-первых он растет с весны до поздней осени. Во-вторых – элементарен в приготовлении, даже если вы совершенно не умеете готовить и самое главное – он крайне полезен для организма.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 универсальных, вкусных рецепта блюд из кабачков, которые можно приготовить на завтрак, обед и ужин.

Кабачковая запеканка

Запеканка из кабачка. Источник: ussianfood.com

Ингредиенты:

3-4 молодых кабачка

оливковое масло – 2-3 ст. л.

чеснок – 3 зуб.

стебли сельдерея – 100 г

брынза – 200 г

твердый сыр – 100 г

сливочное масло – 50 г

мука – 2 ст. л.

молоко – 1 стакан

яйца – 2 шт.

соль и черный молотый перец — по вкусу

петрушка – 1 пучок

базилик – 1 пучок

Способ приготовления:

Хорошо помойте и очистите от кожуры кабачки. Нарежьте тоненькими кружочками и отправьте к кипящую воду на 3–5 минут, до готовности. На сливочном масле обжарьте муку, к ней добавьте предварительно взбитые молоко с яйца, все хорошо перемешайте, чтобы мука ни в коем случае не пригорела и не сбилась в ком. Оставьте настаиваться. Хорошо эту смесь поперчите и посолите. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите кабачки. Измельчите зелень и разотрите с брынзой, выложите на кабачки, залейте готовым мучным соусом, посыпьте зеленью и твердым сыром. Отправьте в духовку на 20–25 минут при температуре 200 °С.

Кабачковая пицца

Кабачковая пицца с курицей. Источник: ussianfood.com

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.

яйца – 1 шт.

тверди сыр – 100 г

куриная грудка – 1 шт.

помидор – 1 шт.

панировочные сухари – 2 ст. л.

мука – 5 ст. л.

сливочное масло – 50 г

черный перец, соль – по вкусу

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

Кабачки помойте и натрите на крупной терке, мякоть хорошо отожиме, добавьте яйцо и муку и везло нарезанную зелень, соль, перец, все хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в нее готовое кабачковое тесто, на него – отварное куриное филе и ломтики помидора. Сверху посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 25-30 минут при до 180 °С.

Хрустящие кабачковые палочки

Кабачковые палочки. Источник: ussianfood.com

Ингредиенты:

кабачки – 1-2 шт.

оливковое масло – 3 ст. л.

панировочные сухари – 3 ст. л.

чесночный порошок – 1 ч. л.

паприка – 20 г

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачки очистите от кожуры и нарежьте брусками. Смешайте оливковое масло с солью и специями, и оставьте кабачки в нем мариноваться на 20-30 минут. Хорошо промаринованные кабачки обваляйте в панировочных сухарях и выложите на противень. Отправьте в духовку на 15-20 минут при 200 °С.

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