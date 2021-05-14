3 оригинальных блюда из кабачков

Кабачок – совершенно уникальный овощ, во-первых он растет с весны до поздней осени. Во-вторых – элементарен в приготовлении, даже если вы совершенно не умеете готовить и самое главное – он крайне полезен для организма.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 универсальных, вкусных рецепта блюд из кабачков, которые можно приготовить на завтрак, обед и ужин.
Кабачковая запеканка
Ингредиенты:
3-4 молодых кабачка
оливковое масло – 2-3 ст. л.
чеснок – 3 зуб.
стебли сельдерея – 100 г
брынза – 200 г
твердый сыр – 100 г
сливочное масло – 50 г
мука – 2 ст. л.
молоко – 1 стакан
яйца – 2 шт.
соль и черный молотый перец — по вкусу
петрушка – 1 пучок
базилик – 1 пучок
Способ приготовления:
Хорошо помойте и очистите от кожуры кабачки. Нарежьте тоненькими кружочками и отправьте к кипящую воду на 3–5 минут, до готовности.
На сливочном масле обжарьте муку, к ней добавьте предварительно взбитые молоко с яйца, все хорошо перемешайте, чтобы мука ни в коем случае не пригорела и не сбилась в ком. Оставьте настаиваться.
Хорошо эту смесь поперчите и посолите.
Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите кабачки.
Измельчите зелень и разотрите с брынзой, выложите на кабачки, залейте готовым мучным соусом, посыпьте зеленью и твердым сыром.
Отправьте в духовку на 20–25 минут при температуре 200 °С.
Кабачковая пицца
Ингредиенты:
кабачки – 2-3 шт.
яйца – 1 шт.
тверди сыр – 100 г
куриная грудка – 1 шт.
помидор – 1 шт.
панировочные сухари – 2 ст. л.
мука – 5 ст. л.
сливочное масло – 50 г
черный перец, соль – по вкусу
1 пучок укропа
1 пучок петрушки
1 пучок зеленого лука
Способ приготовления:
Кабачки помойте и натрите на крупной терке, мякоть хорошо отожиме, добавьте яйцо и муку и везло нарезанную зелень, соль, перец, все хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями.
Выложите в нее готовое кабачковое тесто, на него – отварное куриное филе и ломтики помидора.
Сверху посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 25-30 минут при до 180 °С.
Хрустящие кабачковые палочки
Ингредиенты:
кабачки – 1-2 шт.
оливковое масло – 3 ст. л.
панировочные сухари – 3 ст. л.
чесночный порошок – 1 ч. л.
паприка – 20 г
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Кабачки очистите от кожуры и нарежьте брусками.
Смешайте оливковое масло с солью и специями, и оставьте кабачки в нем мариноваться на 20-30 минут.
Хорошо промаринованные кабачки обваляйте в панировочных сухарях и выложите на противень.
Отправьте в духовку на 15-20 минут при 200 °С.
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