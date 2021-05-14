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3 оригинальных блюда из кабачков

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Кабачок – совершенно уникальный овощ, во-первых он растет с весны до поздней осени. Во-вторых – элементарен в приготовлении, даже если вы совершенно не умеете готовить и самое главное – он крайне полезен для организма.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 универсальных, вкусных рецепта блюд из кабачков, которые можно приготовить на завтрак, обед и ужин.

Кабачковая запеканка

Запеканка из кабачка
Запеканка из кабачка. Источник: ussianfood.com

Ингредиенты:

  • 3-4 молодых кабачка

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • чеснок – 3 зуб.

  • стебли сельдерея – 100 г

  • брынза – 200 г

  • твердый сыр – 100 г

  • сливочное масло – 50 г

  • мука – 2 ст. л.

  • молоко – 1 стакан

  • яйца – 2 шт.

  • соль и черный молотый перец — по вкусу

  • петрушка – 1 пучок

  • базилик – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте и очистите от кожуры кабачки. Нарежьте тоненькими кружочками и отправьте к кипящую воду на 3–5 минут, до готовности.

  2. На сливочном масле обжарьте муку, к ней добавьте предварительно взбитые молоко с яйца, все хорошо перемешайте, чтобы мука ни в коем случае не пригорела и не сбилась в ком. Оставьте настаиваться.

  3. Хорошо эту смесь поперчите и посолите.

  4. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите кабачки.

  5. Измельчите зелень и разотрите с брынзой, выложите на кабачки, залейте готовым мучным соусом, посыпьте зеленью и твердым сыром.

  6. Отправьте в духовку на 20–25 минут при температуре 200 °С.

Кабачковая пицца

Кабачковая пицца с курицей
Кабачковая пицца с курицей. Источник: ussianfood.com

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт.

  • яйца – 1 шт.

  • тверди сыр – 100 г

  • куриная грудка – 1 шт.

  • помидор – 1 шт.

  • панировочные сухари – 2 ст. л.

  • мука – 5 ст. л.

  • сливочное масло – 50 г

  • черный перец, соль – по вкусу

  • 1 пучок укропа

  • 1 пучок петрушки

  • 1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте и натрите на крупной терке, мякоть хорошо отожиме, добавьте яйцо и муку и везло нарезанную зелень, соль, перец, все хорошо перемешайте.

  2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями.

  3. Выложите в нее готовое кабачковое тесто, на него – отварное куриное филе и ломтики помидора.

  4. Сверху посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 25-30 минут при до 180 °С.

Хрустящие кабачковые палочки

Кабачковые палочки
Кабачковые палочки. Источник: ussianfood.com

Ингредиенты:

  • кабачки – 1-2 шт.

  • оливковое масло – 3 ст. л.

  • панировочные сухари – 3 ст. л.

  • чесночный порошок – 1 ч. л.

  • паприка – 20 г

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки очистите от кожуры и нарежьте брусками.

  2. Смешайте оливковое масло с солью и специями, и оставьте кабачки в нем мариноваться на 20-30 минут.

  3. Хорошо промаринованные кабачки обваляйте в панировочных сухарях и выложите на противень.

  4. Отправьте в духовку на 15-20 минут при 200 °С.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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