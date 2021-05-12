Чем заменить майонез: 5 лучших заправок для салата

Чтобы быть полностью уверенными в пользе и безопасности заправок к салатам, лучше всего, конечно же, приготовить их самостоятельно, тем более, что потратите вы минимум времени и ингредиентов.
Диетолог Светлана Фус в Instagram поделилась 5 рецептами вкусных диетических заправок к разным салатам, а некоторые подойдут даже к мясу и рыбе.
1. Итальянская заправка
Ингредиенты:
сок одного лимона
оливковое масло – 2-3 ч. л.
базилик – пучок
соль – щепотка
Способ приготовления:
Смешать оливковое масло и сок лимона, добавить соль и измельченный базилик.
2. Веганский майонез
Ингредиенты:
сок одного лимона
авокадо – 1 шт.
черный молотый перец – 10 г
чеснок – 1 зуб.
соль – щепотка
оливковое масло – 4 ст. л.
Способ приготовления:
Измельчить чеснок, вилкой размять авокадо, добавить оливковое масло, хорошо посолить, поперчить, полить соком лимона, соус готов.
3. Мексиканская заправка
Ингредиенты:
сок лайма – 3 ч. л.
оливковое масло – 3 ст. л.
кинза – 1 ч. л.
острый перец – 10 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Смешать сок лайма с оливковым маслом, нарезать острый перец и кинзу, все хорошо перемешать, немного посолить.
4. Соус песто
Ингредиенты:
оливковое масло – 8 ст. л.
сок половины лимона
чеснок – 1 зуб.
горсть кедровых орешков
соль – по вкусу
пучок базилика
Способ приготовления:
Измельчить чеснок и базилик, добавьте оливковое масло, сок лимона, посолите и в конце добавьте орехи.
5. Азиатская кисло-сладкая заправка
Ингредиенты:
мед – 1 ч. л.
соевый соус – 2 ч. л.
кунжутное масло – 4 ст. л.
сок 1 лайма
горсть кунжутных семечек
Способ приготовления:
Смешать мед с соевым соусом и кунжутным маслом, добавить сок лайма, кунжутные семечки, все хорошо перемешать.
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