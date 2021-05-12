Чем заменить майонез: 5 лучших заправок для салата

Чтобы быть полностью уверенными в пользе и безопасности заправок к салатам, лучше всего, конечно же, приготовить их самостоятельно, тем более, что потратите вы минимум времени и ингредиентов.

Диетолог Светлана Фус в Instagram поделилась 5 рецептами вкусных диетических заправок к разным салатам, а некоторые подойдут даже к мясу и рыбе.

1. Итальянская заправка

Итальянская заправка с базиликом и лимоном. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

сок одного лимона

оливковое масло – 2-3 ч. л.

базилик – пучок

соль – щепотка

Способ приготовления:

Смешать оливковое масло и сок лимона, добавить соль и измельченный базилик.

2. Веганский майонез

Веганская заправка. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

сок одного лимона

авокадо – 1 шт.

черный молотый перец – 10 г

чеснок – 1 зуб.

соль – щепотка

оливковое масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Измельчить чеснок, вилкой размять авокадо, добавить оливковое масло, хорошо посолить, поперчить, полить соком лимона, соус готов.

3. Мексиканская заправка

Острая заправка

Ингредиенты:

сок лайма – 3 ч. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

кинза – 1 ч. л.

острый перец – 10 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать сок лайма с оливковым маслом, нарезать острый перец и кинзу, все хорошо перемешать, немного посолить.

4. Соус песто

Соус песто готовится за 5 минут

Ингредиенты:

оливковое масло – 8 ст. л.

сок половины лимона

чеснок – 1 зуб.

горсть кедровых орешков

соль – по вкусу

пучок базилика

Способ приготовления:

Измельчить чеснок и базилик, добавьте оливковое масло, сок лимона, посолите и в конце добавьте орехи.

5. Азиатская кисло-сладкая заправка

Заправка кисло-сладкая для салатов

Ингредиенты:

мед – 1 ч. л.

соевый соус – 2 ч. л.

кунжутное масло – 4 ст. л.

сок 1 лайма

горсть кунжутных семечек

Способ приготовления:

Смешать мед с соевым соусом и кунжутным маслом, добавить сок лайма, кунжутные семечки, все хорошо перемешать.

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