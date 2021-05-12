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Чем заменить майонез: 5 лучших заправок для салата

1.9т
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Чтобы быть полностью уверенными в пользе и безопасности заправок к салатам, лучше всего, конечно же, приготовить их самостоятельно, тем более, что потратите вы минимум времени и ингредиентов.

Диетолог Светлана Фус в Instagram поделилась 5 рецептами вкусных диетических заправок к разным салатам, а некоторые подойдут даже к мясу и рыбе.

1. Итальянская заправка

Итальянская заправка с базиликом и лимоном
Итальянская заправка с базиликом и лимоном. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

  • сок одного лимона

  • оливковое масло – 2-3 ч. л.

  • базилик – пучок

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Смешать оливковое масло и сок лимона, добавить соль и измельченный базилик.

2. Веганский майонез

Веганская заправка
Веганская заправка. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

  • сок одного лимона

  • авокадо – 1 шт.

  • черный молотый перец – 10 г

  • чеснок – 1 зуб.

  • соль – щепотка

  • оливковое масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Измельчить чеснок, вилкой размять авокадо, добавить оливковое масло, хорошо посолить, поперчить, полить соком лимона, соус готов.

3. Мексиканская заправка

Острая заправка
Острая заправка

Ингредиенты:

  • сок лайма – 3 ч. л.

  • оливковое масло – 3 ст. л.

  • кинза – 1 ч. л.

  • острый перец – 10 г

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать сок лайма с оливковым маслом, нарезать острый перец и кинзу, все хорошо перемешать, немного посолить.

4. Соус песто

Соус песто готовится за 5 минут
Соус песто готовится за 5 минут

Ингредиенты:

  • оливковое масло – 8 ст. л.

  • сок половины лимона

  • чеснок – 1 зуб.

  • горсть кедровых орешков

  • соль – по вкусу

  • пучок базилика

Способ приготовления:

  1. Измельчить чеснок и базилик, добавьте оливковое масло, сок лимона, посолите и в конце добавьте орехи.

5. Азиатская кисло-сладкая заправка

Заправка кисло-сладкая для салатов
Заправка кисло-сладкая для салатов

Ингредиенты:

  • мед – 1 ч. л.

  • соевый соус – 2 ч. л.

  • кунжутное масло – 4 ст. л.

  • сок 1 лайма

  • горсть кунжутных семечек

Способ приготовления:

  1. Смешать мед с соевым соусом и кунжутным маслом, добавить сок лайма, кунжутные семечки, все хорошо перемешать.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Светлана Фус
Теги
рецепт еда
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