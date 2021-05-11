Домашнее шоколадное печенье из 5 ингредиентов

Домашнее печенье намного полезнее и безопаснее, чем магазинное – это факт, так как в нем точно не будет никакой "химии" и вредного пальмового масла. Вы полностью можете контролировать все ингредиенты, которые будут использоваться для приготовления, а также, что немаловажно, вы с легкостью замените некоторые из них на свой вкус.

Редакция FoodOboz подготовила для вас простейший рецепт домашнего печенья из 5 компонентов. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

молочный, черный шоколад – 300 гр

яйца – 1 шт.

мука – 85 гр

разрыхлитель – 1 ч. л.

орехи, цукаты, изюм или М&M – 100 гр

Способ приготовление:

На водяной бане или в микроволновке растопить шоколад, но не греть. К нему добавить муку, разрыхлитель, яйцо, орехи, шоколадную крошку и перемешать хорошо. Руками формируем шарики и выкладываем на противень так, чтобы между ними было расстояние, иначе они склеятся. Каждое украсьте орехами или шоколадной крошкой, отправьте в разогретую духовку всего на 10 минут при 180 °С.

Важно, что когда будете доставать печенье из духовки внутри оно будет влажным, так и должно быть. Печенью нужно дать полностью остыть и тогда оно будет держать форму.

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