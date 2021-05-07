Молодые кабачки: как выбрать, хранить и необычно приготовить

Простой на первый взгляд овощ – кабачок, но он способен нормализовать работу органов пищеварительной системы, очистить кровь и даже – утолить жажду, за счет большого содержания воды.

Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько правил, как правильно выбрать, хранить и приготовить кабачки, а также 3 простых рецепта вкуснейших блюд из кабачка.

На что нужно обратить внимание при выборе кабачков. Источник: pexels.com

На что нужно обратить внимание при выборе кабачков

Нужно знать, что сезон кабачков начинается с середины мая до конца июля – именно в это время растение начинает плодоносить, а сами плоды обладают богатейшим витаминным и минеральным составом.

В кабачках очень много витаминов и минералов. Источник: 10sotok.com

Эксперты советуют не покупать овощ ни раньше, ни позже этого срока, так как после созревания кабачок начинает терять полезные вещества уже через 12 часов. Запомните, что долгое хранение овощей, конкретно кабачков, отрицательно на нем сказывается.

Отдельно стоит обратить внимание на размер плода

Большие кабачки – уже переспевшие, их лучше не брать. Источник: 10sotok.com

Он должен быть средней длины – не более 15-20 см. А вот вес хорошего кабачка обычно не должен превышать 250-350 г., если овощ больше – лучше его не употреблять, так как он старый и менее полезный.

Кожура

На кожуре не должно быть повреждений. Источник: 10sotok.com

Молодые кабачки хорошего качества не имеют повреждений на кожуре. Никаких неровностей, вмятин, углублений не должно быть иначе туда могут проникнуть опасные бактерии. Также она должна быть тонкой и гладкой на ощупь. Очень важно знать, что овощи с толстой кожурой, как правило, содержат вредные вещества, которые используются в промышленности для обработки плодов от насекомых и вредителей.

Цвет

Обратите внимание на цвет при выборе овощей. Источник: 10sotok.com

Он должен быть ровным – от желтоватого-зелёного оттенка до зелёно-коричневого. Если вдруг на овоще есть темные пятна или слишком яркие пятна – это говорит о том, что внутри овоща начался процесс гниения, и в пищу такие кабачки употреблять категорически нельзя.

Как хранить кабачки:

Купленный кабачок следует хранить при температуре от 0 до +5 градусов – то есть в холодильной камере. Молодые плоды не теряют своей свежести в течение двух недель .

Кабачки не нужно мыть, а для продления срока хранения продукта следует поместить его в пакет и завязать и поместить в темное, прохладное место, если вы на даче – это может быть погреб.

Спагетти из кабачка

Паста из кабачком и авокадо. Источник: syroedenie.ru

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

соленый огурец – 1 шт.

базилик, кинза – по 10 г

чешское – 1-2 зуб.

соль, перец – по вкусу

лимонный сок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачок хорошо помыть, очистить от кожуры и нарезать вдоль тонкими слайсами. После, их нужно также нарезать, как длинную лапшу или спагетти. Блендером или вилкой измельчить вместе авокадо, огурец, зелень, соль и лимонный сок, добавить чеснок. Вы получите густой соус, похожий на песто. Кабачковые спагетти хорошо перемешать с получившимся соусом.

Блюдо можно подавать с тунцем, курицей, сыром, яйцами и всем, что любите.

Нежный крем-суп из кабачков с мятой

Крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

вода – 500 мл

кабачок – 3 шт.

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливки – 100 мл.

мята – 10 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи хорош промыть, очистить и нарезать. В кастрюле растопить сливочное масло и хорошо обжарить лук. Туда добавить порезанные овощи, все хорошо перемешать и тушить под крышкой 5-7 минут. Туда добавить 500 мл воды, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут. После этого измельчить блендером суп до однородной массы, добавить сливки, можно еще подсолить по вкусу и добавить мяту.

Перед подачей суп нужно хорошо подогреть и добавить зелень или стебли сельдерея, сыр, мускатный орех, а также гренки.

Теплый салат с кабачком и фетой

Салат с запеченными кабачками и фетой. Источник: straus.md

Ингредиенты:

кабачки – 5-6 шт.

фета – 100 г

соль, перец – по вкусу

бальзамически соус или оливковое масло – 30 г

руккола – 200 г

помидоры черри – 5-7 шт.

Способ приготовления:

Кабачки нужно нарезать кружочками, хорошо обдать оливковым маслом и обжарить на сковороде, но лучше – на гриле с обеих сторон. Помидоры вымыть, нарезать вместе с сыром. Руколу промыть и обсушить, выложить в большую тарелку и соединить все ингредиенты. Посолить, поперчить по вкусу, заправить маслом и бальзамическим соусом, можно добавить орешки или семечки.

Теплый салат отлично будет сочетаться с рыбой и мясом. Также можно добавить запеченный перец и вместо феты – любой другой сыр.

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