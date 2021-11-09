33 салата из трех ингредиентов: какие продукты следует сочетать для идеального вкуса

Чтобы приготовить действительно вкусный салат совсем не обязательно выбирать большое количество дорогостоящих ингредиентов. Можно использовать абсолютно обычные продукты, но правильно соединить их между собой. Даже из трех составляющих может получиться настоящий шедевр.

Идеи приготовления 33 салатов всего из 3 ингредиентов опубликованы на кулинарной странице kulinar.hacks в Instagram.

Морковь + яйцо + кукуруза

Тунец консервированный + яйцо + огурец

Морковь + чеснок + грецкие орехи

Огурец + яйцо + кальмар

Свекла + чеснок + грецкие орехи

Печень куриная + морковь + лук жареный

Видео дня

Куриное филе+ананас+творог

Помидор + огурец + болгарский перец

Свекла + морковь + огурец маринованный

Кальмар + морская капуста + яйцо

Капуста + морковь + яблоко

Болгарский перец + фасоль + помидор

Кукуруза + сухарики + чеснок

Тунец консервированный + творог + яйцо

Шампиньоны + куриное филе + огурец

Горошек консервированный + яйцо + огурец

Креветки+салат айсберг+яйцо перепелиные

Авокадо + тунец консервированный + огурец

Помидор + авокадо + салат айсберг

Говядина отварная + фасоль консервированная + помидор

Салат айсберг + куриная печень тушеная + огурец

Морковь свежая + яблоко + Грецкие орехи

Пекинская капуста + огурец + яйцо

Помидор + моцарелла + базилик

Гранат + свекла + грецкие орехи

Куриное филе + сельдерей + виноград

Кальмар+пекинская капуста+яблоко

Оливки+огурец+грейпфрут

Шампиньоны + яйцо + огурец

Фасоль консервированная + зелень + тунец

Банан + апельсин + груша

Грейпфрут+яблоко+киви

Мандарин+киви+банан

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