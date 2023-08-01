При приготовлении консервации очень часто бывает такое, что крышки моментально начинают ржаветь и терять свой товарный вид. Все потому, что материал, из которого они сделаны, не подходит для тех компонентов, которые вы добавляли в свои закрутки. В результате – материал окисляется.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем разница между крышками с лакированным и нелакированным покрытием. А также, какими крышками нельзя закатывать консервацию с уксусом.

Нелакированные крышки

Такие крышки жестяные. Материал без защитного слоя окисляется при взаимодействии с солью и уксусом.

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Поэтому если в вашем рецепте есть такие компоненты – не выбирайте эти крышки.

Крышки с лакированным покрытием

Современные крышки с наружной стороны покрыты лаком, а с внутренней – эмалью. Экологически чистое, безопасное покрытие предотвращает контакт консервации с металлом крышки, обладает высокой химической стойкостью.

Такие крышки считаются универсальными. Потому они подходят для всех видов консерваций.

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