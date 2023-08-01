Чем отличаются лакированные и нелакированные крышки для консервации: рассказываем нюансы
При приготовлении консервации очень часто бывает такое, что крышки моментально начинают ржаветь и терять свой товарный вид. Все потому, что материал, из которого они сделаны, не подходит для тех компонентов, которые вы добавляли в свои закрутки. В результате – материал окисляется.
Редакция FoodOboz расскажет, в чем разница между крышками с лакированным и нелакированным покрытием. А также, какими крышками нельзя закатывать консервацию с уксусом.
Нелакированные крышки
Такие крышки жестяные. Материал без защитного слоя окисляется при взаимодействии с солью и уксусом.
Поэтому если в вашем рецепте есть такие компоненты – не выбирайте эти крышки.
Крышки с лакированным покрытием
Современные крышки с наружной стороны покрыты лаком, а с внутренней – эмалью. Экологически чистое, безопасное покрытие предотвращает контакт консервации с металлом крышки, обладает высокой химической стойкостью.
Такие крышки считаются универсальными. Потому они подходят для всех видов консерваций.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: