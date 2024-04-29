Вместо того чтобы каждый раз покупать печенье и пирожные к чаю, приготовьте очень простую и бюджетную выпечку. Для нее можно использовать вкусное домашнее повидло, которое точно есть в вашем погребе еще с прошлого сезона. Таким образом, вы освободите место для новой консервации и угостите родных вкусным десертом.

Идея приготовления дрожжевого рулета с повидлом опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Тесто очень простое.

Ингредиенты:

мука – 900 г

вода – 0,5 л

сахар – 100 г

масло – 100 г

щепотка соли

Видео дня

сухие дрожжи – 2 ч.л.

ваниль

Способ приготовления:

1. Влить в кастрюлю воду, вскипятить.

2. Добавить сахар, растительное масло, одну минуту покапятить.

3. Выключить, дать остыть, чтобы было тепло.

4. Дрожжи сухие всыпать в емкость.

5. Добавить одну чайную ложку сахара и три столовых ложки теплой воды. Отставить к растворению.

6. В теплую воду с маслом и сахаром добавить соль, растворенные дрожжи, ваниль и понемногу муку.

7. Замесить тесто.

8. Накрыть салфеткой или полотенцем и поставить, чтобы подошло.

9. Разделить тесто на части, сколько будет рулетов.

10. Раскатать тесто, посыпать крахмалом, можно любым.

11. Смазать повидлом, сверху тоже присыпаем крахмалом, закрутим в рулет.

12. Сверху смазать яйцом.

13. Дать 15-20 минут, чтобы подросли.

14. Включить духовой шкаф на 180 градусов.

15. Когда духовка нагрелась до заданной температуры – поставить рулеты и выпекать 45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: