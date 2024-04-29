Что приготовить из прошлогоднего яблочного повидла: вариант сладкой выпечки к чаю
Вместо того чтобы каждый раз покупать печенье и пирожные к чаю, приготовьте очень простую и бюджетную выпечку. Для нее можно использовать вкусное домашнее повидло, которое точно есть в вашем погребе еще с прошлого сезона. Таким образом, вы освободите место для новой консервации и угостите родных вкусным десертом.
Идея приготовления дрожжевого рулета с повидлом опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Тесто очень простое.
Ингредиенты:
- мука – 900 г
- вода – 0,5 л
- сахар – 100 г
- масло – 100 г
- щепотка соли
- сухие дрожжи – 2 ч.л.
- ваниль
Способ приготовления:
1. Влить в кастрюлю воду, вскипятить.
2. Добавить сахар, растительное масло, одну минуту покапятить.
3. Выключить, дать остыть, чтобы было тепло.
4. Дрожжи сухие всыпать в емкость.
5. Добавить одну чайную ложку сахара и три столовых ложки теплой воды. Отставить к растворению.
6. В теплую воду с маслом и сахаром добавить соль, растворенные дрожжи, ваниль и понемногу муку.
7. Замесить тесто.
8. Накрыть салфеткой или полотенцем и поставить, чтобы подошло.
9. Разделить тесто на части, сколько будет рулетов.
10. Раскатать тесто, посыпать крахмалом, можно любым.
11. Смазать повидлом, сверху тоже присыпаем крахмалом, закрутим в рулет.
12. Сверху смазать яйцом.
13. Дать 15-20 минут, чтобы подросли.
14. Включить духовой шкаф на 180 градусов.
15. Когда духовка нагрелась до заданной температуры – поставить рулеты и выпекать 45 минут.
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