Что такое аранчини и из чего приготовить сытное и вкусное блюдо для ужина: понадобится рис и мясо
Аранчини – сытное и очень вкусное блюдо сицилийской кухни, основа которого – рис. А для того, чтобы блюдо было более сытным, рисовые шарики нужно начинить мясным фаршем с овощной зажаркой. Но, если вы не едите мясо, его можно заменить моцареллой, томатным соусом и зеленым горошком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда аранчини, которое будет отличным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- 250 г риса
- 250 г фарша
- 4 яйца
- 1 луковица
- 2-3 зуб. чеснока
- 2 – 3 ст. л. томатного соуса
- 100 г твердого сыра
- 100 г панировочных сухарей
- 100 г муки
- шафран, соль, перец
- зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Отварите рис. На стакан риса 2 стакана воды. Обязательно подсолите и добавьте шафран.
2. Порежьте и пожарьте лук и чеснок, добавьте фарш и томатный соус. Добавьте соль и перец и тушите, пока жидкость не испарится.
3. В готовый горячий рис добавьте натертый сыр, 2 яйца и хорошо перемешайте. Дайте остыть.
4. После сформируйте шарики, во внутрь выложите мясную начинку, обваляйте в муке, во взбитых яйцах и в панировочных сухарях.
5. Жарьте в большом количестве масла.
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