Аранчини – сытное и очень вкусное блюдо сицилийской кухни, основа которого – рис. А для того, чтобы блюдо было более сытным, рисовые шарики нужно начинить мясным фаршем с овощной зажаркой. Но, если вы не едите мясо, его можно заменить моцареллой, томатным соусом и зеленым горошком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда аранчини, которое будет отличным блюдом для обеда и ужина.

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Ингредиенты:

250 г риса

250 г фарша

4 яйца

1 луковица

2-3 зуб. чеснока

2 – 3 ст. л. томатного соуса

100 г твердого сыра

100 г панировочных сухарей

100 г муки

шафран, соль, перец

зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Отварите рис. На стакан риса 2 стакана воды. Обязательно подсолите и добавьте шафран.

2. Порежьте и пожарьте лук и чеснок, добавьте фарш и томатный соус. Добавьте соль и перец и тушите, пока жидкость не испарится.

3. В готовый горячий рис добавьте натертый сыр, 2 яйца и хорошо перемешайте. Дайте остыть.

4. После сформируйте шарики, во внутрь выложите мясную начинку, обваляйте в муке, во взбитых яйцах и в панировочных сухарях.

5. Жарьте в большом количестве масла.

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