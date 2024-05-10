Что такое аранчини и из чего приготовить сытное и вкусное блюдо для ужина: понадобится рис и мясо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Аранчини – сытное и очень вкусное блюдо сицилийской кухни, основа которого – рис. А для того, чтобы блюдо было более сытным, рисовые шарики нужно начинить мясным фаршем с овощной зажаркой. Но, если вы не едите мясо, его можно заменить моцареллой, томатным соусом и зеленым горошком.

Вкусное и сытное блюдо из риса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда аранчини, которое будет отличным блюдом для обеда и ужина. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 250 г риса
  • 250 г фарша
  • 4 яйца 
  • 1 луковица
  • 2-3 зуб. чеснока
  • 2 – 3 ст. л. томатного соуса
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г панировочных сухарей
  • 100 г муки
  • шафран, соль, перец
  • зелень по желанию

Способ приготовления: 

1. Отварите рис. На стакан риса 2 стакана воды. Обязательно подсолите и добавьте шафран. 

Рис для блюда

2. Порежьте и пожарьте лук и чеснок, добавьте фарш и томатный соус. Добавьте соль и перец и тушите, пока жидкость не испарится. 

Мясной фарш с томатным соусом

3. В готовый горячий рис добавьте натертый сыр, 2 яйца и хорошо перемешайте. Дайте остыть.

Приготовление блюда

4. После сформируйте шарики, во внутрь выложите мясную начинку, обваляйте в муке, во взбитых яйцах и в панировочных сухарях. 

Панировка для блюда

5. Жарьте в большом количестве масла.

Готовое блюдо

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