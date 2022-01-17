Что такое паэлья и как ее правильно приготовить с овощами: рецепт

Паэлья – это традиционное испанское блюдо, которое очень полюбили гурманы по всему миру. Главным компонентом являются рис и специи, которые придают паэлье пикантный вкус и невероятный аромат.

В классическом рецепте обычно используют морепродукты или мясо курицы. Впрочем, есть еще вегетерианский вариант с овощами. От этого блюдо не станет хуже. К тому же такой вариант паэльи точно не повлечет за собой большие расходы, а готовятся овощные блюда в два раза быстрее.

Рецептом овощной паэльи поделилась фудблогер ola__granola. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

рис Басмати – 1 ст

бульон овощной или куриный – 1,5 ст.

сливочное масло – 40 г

оливковое масло – 2 ст. л.

лук – 1 шт

чеснок – 4 зубчика

овощи замороженные – 200 г

орегано – 1/2 ч. л.

куркума – 1/2 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок. Выложить на разогретую сковороду с маслом и маслом и пассеровать.

2. Добавить в сковороду овощи, специи и промытый рис (рис промыть хотя бы 5 раз) и хорошо перемешать.

3. Добавить бульон и снова перемешать. Как только бульон закипит – сделать самый маленький огонь и готовить до 20 минут, периодически помешивая. Можно добавить бульона по необходимости.

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