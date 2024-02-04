Давленный картофель с сыром "Дор блю": уникальный вкус привычного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
324
Давленный картофель с сыром 'Дор блю': уникальный вкус привычного блюда

У большинства из нас сыр "Дор блю" ассоциируется с творожной тарелкой, медом и разнообразными фруктовыми джемами. В редких случаях при упоминании этого сыра могут возникать ассоциации с запеченной грушей.

Но на этот раз представляем вашему вниманию совершенно новое видение использования этого ароматного сырв. Недавно фудблогер Ольга Рябенко в Instagram опубликовала рецепт давленого картофеля с сыром Дор блю. Это блюдо, которое действительно заслуживает внимания. По ее словам, уникальный вкус и насыщенный аромат сыра отлично дополняет и подчеркивает даже блюда из картофеля. Но придает им дополнительную привлекательность.

Видео дня
Давленный картофель с сыром ''Дор блю'': уникальный вкус привычного блюда

Ингредиенты для картофеля

  • Картофель небольшой – 1 кг
  • Сыр Дор блю – 150 гр

Ингредиенты для заправки

  • Масло растительное – 200 мл
  • Соль – 1 ч.л.
  • Папика – 2 ч.л.
  • Чеснок сушеный – 2 ч.л.
  • Сушеные травы – по вкусу
  • Петрушка

Способ приготовления

1. Картофель моем и отвариваем в мундире до готовности.

2. Выкладываем на противень для запекания и немного раздавливаем картофель стаканом.

Давленный картофель с сыром ''Дор блю'': уникальный вкус привычного блюда

3. Смешиваем в отдельной емкости все ингредиенты для заправки и поливаем картофель.

Давленный картофель с сыром ''Дор блю'': уникальный вкус привычного блюда

4. Сыр нарезаем на куски или разделяем руками и выкладываем на картофель, и между ним.

Давленный картофель с сыром ''Дор блю'': уникальный вкус привычного блюда

5. Выпекаем на режиме гриль+конвекция в течение 15 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты из картофеля:

Сейчас мы готовим

Все рецепты