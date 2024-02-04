У большинства из нас сыр "Дор блю" ассоциируется с творожной тарелкой, медом и разнообразными фруктовыми джемами. В редких случаях при упоминании этого сыра могут возникать ассоциации с запеченной грушей.

Но на этот раз представляем вашему вниманию совершенно новое видение использования этого ароматного сырв. Недавно фудблогер Ольга Рябенко в Instagram опубликовала рецепт давленого картофеля с сыром Дор блю. Это блюдо, которое действительно заслуживает внимания. По ее словам, уникальный вкус и насыщенный аромат сыра отлично дополняет и подчеркивает даже блюда из картофеля. Но придает им дополнительную привлекательность.

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Ингредиенты для картофеля

Картофель небольшой – 1 кг

Сыр Дор блю – 150 гр

Ингредиенты для заправки

Масло растительное – 200 мл

Соль – 1 ч.л.

Папика – 2 ч.л.

Чеснок сушеный – 2 ч.л.

Сушеные травы – по вкусу

Петрушка

Способ приготовления

1. Картофель моем и отвариваем в мундире до готовности.

2. Выкладываем на противень для запекания и немного раздавливаем картофель стаканом.

3. Смешиваем в отдельной емкости все ингредиенты для заправки и поливаем картофель.

4. Сыр нарезаем на куски или разделяем руками и выкладываем на картофель, и между ним.

5. Выпекаем на режиме гриль+конвекция в течение 15 минут.

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