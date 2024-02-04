Давленный картофель с сыром "Дор блю": уникальный вкус привычного блюда
У большинства из нас сыр "Дор блю" ассоциируется с творожной тарелкой, медом и разнообразными фруктовыми джемами. В редких случаях при упоминании этого сыра могут возникать ассоциации с запеченной грушей.
Но на этот раз представляем вашему вниманию совершенно новое видение использования этого ароматного сырв. Недавно фудблогер Ольга Рябенко в Instagram опубликовала рецепт давленого картофеля с сыром Дор блю. Это блюдо, которое действительно заслуживает внимания. По ее словам, уникальный вкус и насыщенный аромат сыра отлично дополняет и подчеркивает даже блюда из картофеля. Но придает им дополнительную привлекательность.
Ингредиенты для картофеля
- Картофель небольшой – 1 кг
- Сыр Дор блю – 150 гр
Ингредиенты для заправки
- Масло растительное – 200 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Папика – 2 ч.л.
- Чеснок сушеный – 2 ч.л.
- Сушеные травы – по вкусу
- Петрушка
Способ приготовления
1. Картофель моем и отвариваем в мундире до готовности.
2. Выкладываем на противень для запекания и немного раздавливаем картофель стаканом.
3. Смешиваем в отдельной емкости все ингредиенты для заправки и поливаем картофель.
4. Сыр нарезаем на куски или разделяем руками и выкладываем на картофель, и между ним.
5. Выпекаем на режиме гриль+конвекция в течение 15 минут.
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