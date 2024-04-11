Шпроты могут быть основой для салатов, а также из них чаще всего готовят бутерброды и закуски. Стоит отметить, что шпроты можно приготовить и дома, из простой и бюджетной салаки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шпрот для бутербродов и намазок, которые готовятся из салаки.

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Ингредиенты:

Салака – 750 г

Чай крепкий – 1 ст.

Лавровый лист

Перец горошком – 15 шт.

Специи – 1 ст. л.

Масло растительное – 50 мл

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Почистите рыбу от внутренностей.

2. Выложите в кастрюлю рыбу, залейте заваренным чаем, добавьте специи и лавровый лист, луковую шелуху.

3. Варите до кипения, после достаньте рыбу, обсушите ее.

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