Домашние шпроты из салаки: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние шпроты из салаки: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Шпроты могут быть основой для салатов, а также из них чаще всего готовят бутерброды и закуски. Стоит отметить, что шпроты можно приготовить и дома, из простой и бюджетной салаки. 

Как из салаки приготовить шпроты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шпрот для бутербродов и намазок, которые готовятся из салаки. 

Рецепт шпрот
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Ингредиенты:

  • Салака – 750 г
  • Чай крепкий – 1 ст.
  • Лавровый лист 
  • Перец горошком – 15 шт. 
  • Специи – 1 ст. л.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Почистите рыбу от внутренностей.

Рыба со специями

2. Выложите в кастрюлю рыбу, залейте заваренным чаем, добавьте специи и лавровый лист, луковую шелуху. 

Приготовление шпрот

3. Варите до кипения, после достаньте рыбу, обсушите ее. 

Готовые шпроты

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