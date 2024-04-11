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Домашние шпроты из салаки: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Шпроты могут быть основой для салатов, а также из них чаще всего готовят бутерброды и закуски. Стоит отметить, что шпроты можно приготовить и дома, из простой и бюджетной салаки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шпрот для бутербродов и намазок, которые готовятся из салаки.
Ингредиенты:
- Салака – 750 г
- Чай крепкий – 1 ст.
- Лавровый лист
- Перец горошком – 15 шт.
- Специи – 1 ст. л.
- Масло растительное – 50 мл
- Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Почистите рыбу от внутренностей.
2. Выложите в кастрюлю рыбу, залейте заваренным чаем, добавьте специи и лавровый лист, луковую шелуху.
3. Варите до кипения, после достаньте рыбу, обсушите ее.
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