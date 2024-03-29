Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда

Молочная колбаса – это мясное изделие, хорошо знакомое всем с детства. То же можно сказать и о сосисках. Если раньше мы употребляли эти изделия довольно часто, то сейчас стараемся избегать их, ведь хорошим качеством они не отличаются уже достаточно давно.

Но почему бы не приготовить молочную колбасу и сосиски дома из качественных ингредиентов и по рецепту, который точно не навредит здоровью? Именно таким рецептом приготовления этих блюд поделилась в Instagram фудблогер Ольга Рябенко.

Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда
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Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт
  • Бульон – 200 мл
  • Желатин – 30 гр
  • Сок свеклы – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сушеный чеснок – 2 ч.л.
  • Мускатный орех – ½ ч.л.
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Лавровый лист
  • Оливки без косточки – 250 гр

Способ приготовления

1.Отварить куриное мясо с луком, морковью и лавровым листом и разделить его на кусочки.

Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда

2. В 200 мл бульона развести желатин и дать постоять в течение 15 минут.

3. В блендере смешать мясо, сок свеклы, желатин и специи до однородной массы.

Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда

4. Отрезать бутылку и залить массу. Добавить оливки, хорошо перемешать и отправить в холодильник на 4 часа.

Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда

5. Разрезать бутылку и порезать на куски.

6. Если вы хотите приготовить сосиски, то эту массу нужно выложить в форму для льда, имеющую продолговатую форму.

Домашняя молочная колбаса и сосиски: как удивить родных новым вкусом знакомого блюда

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