Молочная колбаса – это мясное изделие, хорошо знакомое всем с детства. То же можно сказать и о сосисках. Если раньше мы употребляли эти изделия довольно часто, то сейчас стараемся избегать их, ведь хорошим качеством они не отличаются уже достаточно давно.

Но почему бы не приготовить молочную колбасу и сосиски дома из качественных ингредиентов и по рецепту, который точно не навредит здоровью? Именно таким рецептом приготовления этих блюд поделилась в Instagram фудблогер Ольга Рябенко.

Видео дня

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Бульон – 200 мл

Желатин – 30 гр

Сок свеклы – 2 ст.л.

Соль

Перец

Сушеный чеснок – 2 ч.л.

Мускатный орех – ½ ч.л.

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Лавровый лист

Оливки без косточки – 250 гр

Способ приготовления

1.Отварить куриное мясо с луком, морковью и лавровым листом и разделить его на кусочки.

2. В 200 мл бульона развести желатин и дать постоять в течение 15 минут.

3. В блендере смешать мясо, сок свеклы, желатин и специи до однородной массы.

4. Отрезать бутылку и залить массу. Добавить оливки, хорошо перемешать и отправить в холодильник на 4 часа.

5. Разрезать бутылку и порезать на куски.

6. Если вы хотите приготовить сосиски, то эту массу нужно выложить в форму для льда, имеющую продолговатую форму.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты колбасы: