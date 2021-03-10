Как приготовить шаурму дома: рецепты и несколько лайфхаков

Для того, чтобы поесть шаурмы, вовсе необязательно покупать ее в сомнительных ларьках на рынках или возле метро. Во-первых, кто знает, как там у них с санитарными нормами, во-вторых, мясо в лаваше всегда можно приготовить дома.

Редакция FoodOboz рассказывает, как сделать классику уличной еды на домашней кухне, а также дает несколько советов, которые помогут сделать это блюдо не хуже, чем у уличных торговцев у метро (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

Мясо для шаурмы нужно предварительно замариновать. blog.thermoworks.com

Мясо

Для шаурмы, как правило, используют курицу или говядину, реже – баранину. Свинину в лаваш не заворачивают: шаурма пришла к нам из мусульманских стран, где свинину не едят по религиозным убеждениям. Однако в той же Грузии, например, есть сеть заведений Gldanis Shaurma, где готовят шаурму именно со свининой.

Чтобы ваша шаурма получилась сочной и мягкой, советуем предварительно замариновать мясо. Лимонный сок, кефир, оливковое масло – любой маринад сделает даже самое жесткое мясо нежным.

Чтобы вкус шаурмы был максимально похож на уличную, советуем жарить мясо на сковороде (хотя, конечно же, мы в курсе того, что диетологи советуют его варить или запекать): лучше всего использовать чугунную сковороду или сковороду-гриль.

Перед обжаркой советуем промокнуть мясо бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу и лишний маринад – так оно будет именно жариться, а не тушиться.

Рецепты шаурмы можно посмотреть здесь.

Соус

Мы предлагаем готовить к шаурме тум – ливанский соус из чеснока, который едят практически во всех арабских странах. Хотя соусом это назвать сложно, по консистенции тум больше напоминает воздушный чесночный крем. Подают его к мясу, рыбе, картошке фри, а также добавляют в шаурму или просто макают в эту ароматную смесь лаваш, питу и другие лепешки.

Понадобится:

чеснок – 1 головка

яичный белок – 1 шт.

растительное масло – 1 стакан

соль – 1 ч. л.

лимон – 1 шт.

Как готовить:

Чеснок почистить и вместе с солью взбить в блендере. Когда чеснок превратится в кашу, добавить яичный белок и снова хорошо взбить. Продолжая взбивать чеснок, постепенно тонкой струйкой влить масло. Затем, не прекращая взбивать, добавить сок из одного лимона, Затем снова по чуть-чуть влить масло. Чередуя масло с лимонным соком, взбивать до тех пор, пока масло и сок не закончатся. После того, как все ингредиенты будут использованы, вбивать еще несколько минут, пока соус не превратится в легкий воздушный крем.

Кроме того, в качестве соуса для шаурмы подойдет домашний майонез, соус карри, а также сметанно-чесночный соус.

Лепешки и лаваши

Шаурму можно готовить с лавашом или с питой. Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на свежесть: подсохшая выпечка никак не подходит для приготовления этого блюда. Лаваш вы просто не свернете без трещин, а в несвежую питу будет сложно класть начинку, так как она будет крошиться и выглядеть непрезентабельно.

Рецепты приготовления тонкого лаваша можно посмотреть здесь, а рецепты лепешек – здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить дома чебуреки с мясом, а также делился рецептом домашних котлеток "как у мамы".