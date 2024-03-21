Привычным приготовлением дорадо или любой другой рыбы уже никого не удивить. Поэтому следует пробовать разнообразные интересные способы, экспериментировать с ингредиентами и температурным режимом.

По этому пути пошла фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления дорадо в азиатском стиле. По словам блоггерши, рыбка выходит с привкусом супа том-ям.

Ингредиенты

Дорадо – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

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Имбирь – небольшой кусок

Оливковое или кунжутное масло – 2 ч.л.

Лайм – 1 шт

Перец чили – 1 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Чеснок, имбирь и перец мелко нарезать, положить в ступку или блендер и измельчить.

2. Добавляем в смесь масло и соль.

3. На рыбе сделать несколько диагональных надрезов в обе стороны и смазать смесью сверху и внутри.

4. Кружальца лайма положить внутрь рыбки.

5. Запекать при температуре 200 градусов до 15 минут.

6. Подавать с лаймом и кинзой.

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