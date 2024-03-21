Дорадо по-азиатски: интересный способ разнообразить приготовление рыбы
Привычным приготовлением дорадо или любой другой рыбы уже никого не удивить. Поэтому следует пробовать разнообразные интересные способы, экспериментировать с ингредиентами и температурным режимом.
По этому пути пошла фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления дорадо в азиатском стиле. По словам блоггерши, рыбка выходит с привкусом супа том-ям.
Ингредиенты
- Дорадо – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Имбирь – небольшой кусок
- Оливковое или кунжутное масло – 2 ч.л.
- Лайм – 1 шт
- Перец чили – 1 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Чеснок, имбирь и перец мелко нарезать, положить в ступку или блендер и измельчить.
2. Добавляем в смесь масло и соль.
3. На рыбе сделать несколько диагональных надрезов в обе стороны и смазать смесью сверху и внутри.
4. Кружальца лайма положить внутрь рыбки.
5. Запекать при температуре 200 градусов до 15 минут.
6. Подавать с лаймом и кинзой.
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