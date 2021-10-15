Участник "Адской кухни" поделился рецептом идеального блюда для ужина – дорадо с овощами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,6 т.
Александр Громлюк поделился простым рецептом рыбы – дорадо в духовке с овощами

Рыба дорадо – очень ценный, полезный и крайне необходимый для организма продукт, в котором много фосфора, а также витаминов и нужных микроэлементов. К тому же она является абсолютно диетическим продуктом, который и приготовить можно всего лишь за 10 минут.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился простым рецептом вкусной рыбы – дорадо в духовке с овощами.

Как вкусно приготовить дорадо

Ингредиенты:

  • Дорада – 2 шт.

  • Батат – 600 г

  • Грибы шампиньоны – 100 г

  • Грибы лисички – 100 г

Видео дня

  • Перец болгарский красный – 50 г

  • Перец болгарский зеленый – 50 г

  • Перец чили красный –10 г

  • Перец чили зеленый – 10 г

  • Чеснок – 1 зуб.

  • Цедра лимона – 10 г

  • Розмарин – 2 г

  • Оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • Соус унаги – 70 г

Способ приготовления:

Овощи для приготовления рыбы

  1. Дораду предварительно солим, перчим и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до хрустящей корочки.

  2. Отвариваем батат в мундире.

  3. Нарезаем болгарский и жгучий перец, отправляем на сковородку. Добавляем к ним грибы. Солим, перчим и хорошенько обжариваем.

  4. Кладем в рыбу нарезанный чеснок, дольку лимона и розмарин. Выкладываем ее на противень с фольгой. Вокруг – обжаренные овощи, а также очищенный и порезанный батат.

  5. Поливаем соусом унаги и запекаем при 180 С минут 10-12.

Дорадо с овощами в духовке

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты