Участник "Адской кухни" поделился рецептом идеального блюда для ужина – дорадо с овощами
Рыба дорадо – очень ценный, полезный и крайне необходимый для организма продукт, в котором много фосфора, а также витаминов и нужных микроэлементов. К тому же она является абсолютно диетическим продуктом, который и приготовить можно всего лишь за 10 минут.
Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился простым рецептом вкусной рыбы – дорадо в духовке с овощами.
Ингредиенты:
Дорада – 2 шт.
Батат – 600 г
Грибы шампиньоны – 100 г
Грибы лисички – 100 г
Перец болгарский красный – 50 г
Перец болгарский зеленый – 50 г
Перец чили красный –10 г
Перец чили зеленый – 10 г
Чеснок – 1 зуб.
Цедра лимона – 10 г
Розмарин – 2 г
Оливковое масло – 1-2 ст. л.
Соус унаги – 70 г
Способ приготовления:
Дораду предварительно солим, перчим и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до хрустящей корочки.
Отвариваем батат в мундире.
Нарезаем болгарский и жгучий перец, отправляем на сковородку. Добавляем к ним грибы. Солим, перчим и хорошенько обжариваем.
Кладем в рыбу нарезанный чеснок, дольку лимона и розмарин. Выкладываем ее на противень с фольгой. Вокруг – обжаренные овощи, а также очищенный и порезанный батат.
Поливаем соусом унаги и запекаем при 180 С минут 10-12.
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