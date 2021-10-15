Участник "Адской кухни" поделился рецептом идеального блюда для ужина – дорадо с овощами

Рыба дорадо – очень ценный, полезный и крайне необходимый для организма продукт, в котором много фосфора, а также витаминов и нужных микроэлементов. К тому же она является абсолютно диетическим продуктом, который и приготовить можно всего лишь за 10 минут.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился простым рецептом вкусной рыбы – дорадо в духовке с овощами.

Ингредиенты:

Дорада – 2 шт.

Батат – 600 г

Грибы шампиньоны – 100 г

Грибы лисички – 100 г

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Перец болгарский красный – 50 г

Перец болгарский зеленый – 50 г

Перец чили красный –10 г

Перец чили зеленый – 10 г

Чеснок – 1 зуб.

Цедра лимона – 10 г

Розмарин – 2 г

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Соус унаги – 70 г

Способ приготовления:

Дораду предварительно солим, перчим и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до хрустящей корочки. Отвариваем батат в мундире. Нарезаем болгарский и жгучий перец, отправляем на сковородку. Добавляем к ним грибы. Солим, перчим и хорошенько обжариваем. Кладем в рыбу нарезанный чеснок, дольку лимона и розмарин. Выкладываем ее на противень с фольгой. Вокруг – обжаренные овощи, а также очищенный и порезанный батат. Поливаем соусом унаги и запекаем при 180 С минут 10-12.

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