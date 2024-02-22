Как вкусно и быстро приготовить дорадо для ужина: рецепт полезного блюда
Дорадо – одна из самых вкусных и полезных видов рыбы, которую можно очень вкусно запекать в духовке со специями, лимонов и овощами, которые придадут рыбе оригинального вкуса и аромата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной рыбы, которая запекается в духовке с перцем и специями и, которая будет идеальным вариантом ужина.
Ингредиенты:
- Дорадо – 2 шт.
- Перец Капи
- Сок лимона
- Итальянские травы
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите рыбу, промокните бумажным полотенцем. Разрежьте лимон на две части и одной половинкой полейте с двух сторон рыбу. Посолите и добавьте итальянские травы, хорошо разотрите рыбу с двух сторон.
2. Смажьте решетку в духовке растительным маслом и подложите под низ противень, чтобы сок рыбы стекал на него.
3. Выложите на решетку рыбу и перец. Выпекайте в духовке при 180 г с конвекцией 35 минут.
Подавайте в горячем виде, полейте соком лимона!
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