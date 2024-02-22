Как вкусно и быстро приготовить дорадо для ужина: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
60
Полезная рыба

Дорадо – одна из самых вкусных и полезных видов рыбы, которую можно очень вкусно запекать в духовке со специями, лимонов и овощами, которые придадут рыбе оригинального вкуса и аромата. 

Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной рыбы, которая запекается в духовке с перцем и специями и, которая будет идеальным вариантом ужина.

Рецепт рыбы
Видео дня

Ингредиенты:

  • Дорадо – 2 шт. 
  • Перец Капи
  • Сок лимона
  • Итальянские травы
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Помойте и почистите рыбу, промокните бумажным полотенцем. Разрежьте лимон на две части и одной половинкой полейте с двух сторон рыбу. Посолите и добавьте итальянские травы, хорошо разотрите рыбу с двух сторон.

Свежая рыба

2. Смажьте решетку в духовке растительным маслом и подложите под низ противень, чтобы сок рыбы стекал на него.

Как вкусно приготовить дорадо

3. Выложите на решетку рыбу и перец. Выпекайте в духовке при 180 г с конвекцией 35 минут.

Рыба с перцем

Подавайте в горячем виде, полейте соком лимона!

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты