Дорадо – одна из самых вкусных и полезных видов рыбы, которую можно очень вкусно запекать в духовке со специями, лимонов и овощами, которые придадут рыбе оригинального вкуса и аромата.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной рыбы, которая запекается в духовке с перцем и специями и, которая будет идеальным вариантом ужина.

Видео дня

Ингредиенты:

Дорадо – 2 шт.

Перец Капи

Сок лимона

Итальянские травы

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите рыбу, промокните бумажным полотенцем. Разрежьте лимон на две части и одной половинкой полейте с двух сторон рыбу. Посолите и добавьте итальянские травы, хорошо разотрите рыбу с двух сторон.

2. Смажьте решетку в духовке растительным маслом и подложите под низ противень, чтобы сок рыбы стекал на него.

3. Выложите на решетку рыбу и перец. Выпекайте в духовке при 180 г с конвекцией 35 минут.

Подавайте в горячем виде, полейте соком лимона!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: