Если горячие бутерброды и пицца надоели, идеальным вариантом для сытного и быстрого перекуса будет пирог. Для основы можно использовать слоеное тесто, которое можно просто купить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с сардиной, вареными яйцами и зеленым луком.

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Ингредиенты:

350 г слоеного теста

3 вареных яйца

1 банка сардины в масле

зеленый лук

соль, перец – по вкусу

желток + 1 ст л воды/молока (для смазки)

Способ приготовления:

1. Начинка: из сардины слейте масло и измельчите вилкой. Зеленый лук мелко нарежьте. Все ингредиенты перемешайте, добавьте соль и черный перец, снова перемешайте.

2. Слоеное тесто предварительно разморозьте и немного раскатайте. Внутрь прямоугольника выложите начинку. И с помощью ложки придайте форму рыбке.

3. С обеих сторон на тесте сделайте надрезы и сформируйте пирог, накройте начинку полосками теста поочередно с обеих сторон. Сформируйте хвостик.

4. Сверху смажьте пирог желтком, смешанным с 1 ст. л воды или молока и посыпьте кунжутом.

5. Выпекайте пирог при температуре 180 С до готовности примерно 30-35 минут.

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