Если пицца надоела: бюджетный рыбный пирог для перекуса, для которого не нужно готовить тесто
Если горячие бутерброды и пицца надоели, идеальным вариантом для сытного и быстрого перекуса будет пирог. Для основы можно использовать слоеное тесто, которое можно просто купить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с сардиной, вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 350 г слоеного теста
- 3 вареных яйца
- 1 банка сардины в масле
- зеленый лук
- соль, перец – по вкусу
- желток + 1 ст л воды/молока (для смазки)
Способ приготовления:
1. Начинка: из сардины слейте масло и измельчите вилкой. Зеленый лук мелко нарежьте. Все ингредиенты перемешайте, добавьте соль и черный перец, снова перемешайте.
2. Слоеное тесто предварительно разморозьте и немного раскатайте. Внутрь прямоугольника выложите начинку. И с помощью ложки придайте форму рыбке.
3. С обеих сторон на тесте сделайте надрезы и сформируйте пирог, накройте начинку полосками теста поочередно с обеих сторон. Сформируйте хвостик.
4. Сверху смажьте пирог желтком, смешанным с 1 ст. л воды или молока и посыпьте кунжутом.
5. Выпекайте пирог при температуре 180 С до готовности примерно 30-35 минут.
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