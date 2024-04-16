Если пицца надоела: бюджетный рыбный пирог для перекуса, для которого не нужно готовить тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Если горячие бутерброды и пицца надоели, идеальным вариантом для сытного и быстрого перекуса будет пирог. Для основы можно использовать слоеное тесто, которое можно просто купить.

Вкусный пирог с рыбой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с сардиной, вареными яйцами и зеленым луком.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • 350 г слоеного теста
  • 3 вареных яйца
  • 1 банка сардины в масле
  • зеленый лук
  • соль, перец – по вкусу
  • желток + 1 ст л воды/молока (для смазки)

Способ приготовления:

1. Начинка: из сардины слейте масло и измельчите вилкой. Зеленый лук мелко нарежьте. Все ингредиенты перемешайте, добавьте соль и черный перец, снова перемешайте.

Начинка для пирога

2. Слоеное тесто предварительно разморозьте и немного раскатайте. Внутрь прямоугольника выложите начинку. И с помощью ложки придайте форму рыбке.

Какую начинку лучше использовать для приготовления пирогов

3. С обеих сторон на тесте сделайте надрезы и сформируйте пирог, накройте начинку полосками теста поочередно с обеих сторон. Сформируйте хвостик.

Приготовление пирога

4. Сверху смажьте пирог желтком, смешанным с 1 ст. л воды или молока и посыпьте кунжутом.

С чем приготовить вкусный пирог

5. Выпекайте пирог при температуре 180 С до готовности примерно 30-35 минут.

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