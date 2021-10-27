Фаршированный перец с секретным ингредиентом: чем лучше заменить рис

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,3 т.
Фаршированный перец с секретным ингредиентом: чем лучше заменить рис

Вкусным блюдом, которое следует приготовить в осенний период, являются фаршированные перцы. Обычно их подают с рисом, потому что он клейкий и хорошо скрепляет все ингредиенты. Но гораздо вкуснее, когда структура начинки нежная и рассыпчатая. Поэтому можно добавить другую крупу.

Идеей приготовления фаршированного перца с секретным ингредиентом vita_ivankiv. Опубликовано на странице Instagram. Блогер добавляет вместо риса булгур.

Болгарский перец для фарширования

Фаршированные перцы с булгуром

Фаршированный перец с булгуром
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Ингредиенты:

  • булгур

  • куриное мясо (может быть индейка)

  • морковь

  • лук

  • специи и зелень по вкусу

  • болгарский перец

Приготовление:

  1. Болгарский перец почистить, приготовить для фарширования.

  2. Булгур отварить до полуготовности (10 мин после закипания).

  3. Морковь потереть на мелкой терке, порезать лук и тушить 5 минут на масле с водой.

  4. Добавить нарезанное маленькими кусочками мясо, протушить еще 7 минут.

  5. Тушеные овощи с мясом добавить в булгуру.

  6. Зафаршировать перцы, поместить в широкую кастрюлю.

  7. Добавить в кастрюлю воды до половины перца, посолить.

  8. Накрыть крышкой.

  9. Готовить на медленном огне 20 минут.

  10. При подаче полить сметаной.

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