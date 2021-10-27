Фаршированный перец с секретным ингредиентом: чем лучше заменить рис
Вкусным блюдом, которое следует приготовить в осенний период, являются фаршированные перцы. Обычно их подают с рисом, потому что он клейкий и хорошо скрепляет все ингредиенты. Но гораздо вкуснее, когда структура начинки нежная и рассыпчатая. Поэтому можно добавить другую крупу.
Идеей приготовления фаршированного перца с секретным ингредиентом vita_ivankiv. Опубликовано на странице Instagram. Блогер добавляет вместо риса булгур.
Фаршированные перцы с булгуром
Ингредиенты:
булгур
куриное мясо (может быть индейка)
морковь
лук
специи и зелень по вкусу
болгарский перец
Приготовление:
Болгарский перец почистить, приготовить для фарширования.
Булгур отварить до полуготовности (10 мин после закипания).
Морковь потереть на мелкой терке, порезать лук и тушить 5 минут на масле с водой.
Добавить нарезанное маленькими кусочками мясо, протушить еще 7 минут.
Тушеные овощи с мясом добавить в булгуру.
Зафаршировать перцы, поместить в широкую кастрюлю.
Добавить в кастрюлю воды до половины перца, посолить.
Накрыть крышкой.
Готовить на медленном огне 20 минут.
При подаче полить сметаной.
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