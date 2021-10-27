Фаршированный перец с секретным ингредиентом: чем лучше заменить рис

Вкусным блюдом, которое следует приготовить в осенний период, являются фаршированные перцы. Обычно их подают с рисом, потому что он клейкий и хорошо скрепляет все ингредиенты. Но гораздо вкуснее, когда структура начинки нежная и рассыпчатая. Поэтому можно добавить другую крупу.

Идеей приготовления фаршированного перца с секретным ингредиентом vita_ivankiv. Опубликовано на странице Instagram. Блогер добавляет вместо риса булгур.

Фаршированные перцы с булгуром

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Ингредиенты:

булгур

куриное мясо (может быть индейка)

морковь

лук

специи и зелень по вкусу

болгарский перец

Приготовление:

Болгарский перец почистить, приготовить для фарширования. Булгур отварить до полуготовности (10 мин после закипания). Морковь потереть на мелкой терке, порезать лук и тушить 5 минут на масле с водой. Добавить нарезанное маленькими кусочками мясо, протушить еще 7 минут. Тушеные овощи с мясом добавить в булгуру. Зафаршировать перцы, поместить в широкую кастрюлю. Добавить в кастрюлю воды до половины перца, посолить. Накрыть крышкой. Готовить на медленном огне 20 минут. При подаче полить сметаной.

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