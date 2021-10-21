Хитрости, которые помогут приготовить правильный заварной крем

Заварной крем – это настоящая изюминка в мире кулинарии. Любой торт или те же эклеры он способен превратить в произведение кондитерского искусства. По сравнению с обычным сметанным кремом, для заварного нужно приложить немного больше усилий, времени и терпения. Ведь он не всегда получается с первого раза.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно приготовить заварной крем, опираясь на советы экспертов. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Как сообщает издание WikiHow, при приготовлении заварного крема можно воспользоваться такими хитростями :

Для того, чтобы сделать крем более плотным, в процессе варки крема можно добавить смесь холодной воды с мукой. Пропорции на 1 стакан заварного крема: 2 столовые ложки муки и 4 столовые ложки холодной воды.

Видео дня

Вместо обычной муки можно использовать кукурузный крахмал. Соотношение с водой остаются такими же.

Заварной крем важно варить до тех пор, пока он не начнет покрываться пузырьками. После этого следует варить его еще 1-2 минуты. Это нужно для того, чтобы в кондитерском изделии крем держал свою форму и не "развалился".

В процессе приготовления не забывайте постоянно помешивать заварной крем. И, возможно, это будет звучать слишком просто, но это нужно для того, чтобы яичные желтки вступили в реакцию с другими ингредиентами. От этого зависит то, насколько крем будет воздушным.

Заварной крем по рецепту Юлии Шевчук, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 г

Мука – 4 ст. л.

Крахмал – 2 ст. л.

Молоко – 800 мл

Сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

В кастрюле взбить яйца с сахаром до образования пены. Добавить муку и перемешать так, чтобы не было комочков. Насыпать крахмал. Постепенно вылить молоко комнатной температуры. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивать. Как только начнут образовываться пузырьки выключить огонь и добавить масло. Перевести крем в холодную емкость и дать остыть.

Также OBOZREVATEL на вы можете ознакомиться с рецептами: