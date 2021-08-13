Хрустящая цветная капуста в сырной панировке для сытного и вкусного ужина

Цветная капуста – очень полезный овощ, который готовится просто элементарно, но точно станет вкуснейшим вариантом обеда и ужина. Ее можно запекать, делать котлеты, варить суп, добавлять в пироги и запеканки.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом хрустящей цветной капусты в сырной панировке для очень вкусного и сытного ужина.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Пармезан – 100 г

Яйца – 2-3 шт.

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1/4 ч. л.

Сушеный чеснок – щепотка ⠀

Способ приготовления:

Помойте капусту и разделить на соцветия. Воду вскипятите и бросьте капусту, варите около 4-5 минут. После – слейте на дуршлаг и оставьте до полного остывания. В панировочные сухари добавьте все специи и натертый пармезан. Яйца взбейте с солью. Остывшую капусту обмокните сначала в яйца, а потом в сухари. Переложите ее на противень или в форму и запекайте при 190-200 С около 20 минут.

Подавать готовое блюдо лучше всего горячим со свежими овощами, а также будет очень вкусно со сметаной и зеленью.

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