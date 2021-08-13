Хрустящая цветная капуста в сырной панировке для сытного и вкусного ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
477
Хрустящая цветная капуста в сырной панировке

Цветная капуста – очень полезный овощ, который готовится просто элементарно, но точно станет вкуснейшим вариантом обеда и ужина. Ее можно запекать, делать котлеты, варить суп, добавлять в пироги и запеканки.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом хрустящей цветной капусты в сырной панировке для очень вкусного и сытного ужина.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 шт.

  • Панировочные сухари – 100 г

  • Пармезан – 100 г

  • Яйца – 2-3 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

  • Паприка – 1/4 ч. л.

  • Сушеный чеснок – щепотка

Способ приготовления:

  1. Помойте капусту и

    разделить на соцветия.

  2. Воду вскипятите и бросьте капусту, варите около 4-5 минут. После – слейте на дуршлаг и оставьте до полного остывания.

  3. В панировочные сухари добавьте все специи и натертый пармезан.

  4. Яйца взбейте с солью.

  5. Остывшую капусту обмокните сначала в яйца, а потом в сухари.

  6. Переложите ее на противень или в форму и запекайте при 190-200 С около 20 минут.

Подавать готовое блюдо лучше всего горячим со свежими овощами, а также будет очень вкусно со сметаной и зеленью.

Видео дня
Цветная капуста в сырной панировке

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие вкусные блюда можно приготовить с фасоли, чтобы они были сочными и необычными.

5 главных секретов удачных и вкусных котлет по-киевски, которые вы сможете очень просто приготовить дома.

Сейчас мы готовим

Все рецепты