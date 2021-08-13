Хрустящая цветная капуста в сырной панировке для сытного и вкусного ужина
Цветная капуста – очень полезный овощ, который готовится просто элементарно, но точно станет вкуснейшим вариантом обеда и ужина. Ее можно запекать, делать котлеты, варить суп, добавлять в пироги и запеканки.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом хрустящей цветной капусты в сырной панировке для очень вкусного и сытного ужина.
Ингредиенты:
Цветная капуста – 1 шт.
Панировочные сухари – 100 г
Пармезан – 100 г
Яйца – 2-3 шт.
Соль, перец – по вкусу
Паприка – 1/4 ч. л.
Сушеный чеснок – щепотка
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Способ приготовления:
Помойте капусту и
разделить на соцветия.
Воду вскипятите и бросьте капусту, варите около 4-5 минут. После – слейте на дуршлаг и оставьте до полного остывания.
В панировочные сухари добавьте все специи и натертый пармезан.
Яйца взбейте с солью.
Остывшую капусту обмокните сначала в яйца, а потом в сухари.
Переложите ее на противень или в форму и запекайте при 190-200 С около 20 минут.
Подавать готовое блюдо лучше всего горячим со свежими овощами, а также будет очень вкусно со сметаной и зеленью.
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