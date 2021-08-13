Что приготовить на Маковея: 3 блюда с маком

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маковый рулет

В Украине 14 августа отмечается праздник Маковея или медово-маковый Спас. В этот день принято готовить вкусные блюда из мака и меда, которые будут главным символом и украшением праздничного стола в этот день.

Редакция FoodOboz делится рецептами 3 блюд из мака, которые очень просто готовятся и которые обязательно должны быть на каждом столе в этот день.

1. Орехово-маковый торт

Маковый пирог

Ингредиенты:

  • Мука — 2, 25 стакана

  • Яйца — 3 шт.

  • Грецкие орехи — 0,75 стакана

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  • Крахмал — 3 ст. л.

  • Мак — 0,5 стакана

  • Сода — 1,5 ч. л.

  • Изюм — 0,5 стакана

  • Сливочное масло — 150 г

  • Сгущенное молоко — 200 мл

  • Черный шоколад — 1 плитка

  • Сметана (25%) — 360 мл

Способ приготовления:

  1. Измельчите огрехи при помощи мясорубки.

  2. Мак хорошо промойте в теплой воде, после – залейте чистой водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.

  3. После – процедите через сито и хорошо отожмите через чистую марлю.

  4. Изюм залейте кипятком на 15-20 минут, после слейте воду, хорошо высушите.

  5. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, соду и хорошо перемешайте.

  6. Просейте муку, высыпьте в яичную смесь, добавьте крахмал и перемешайте. В самом конце добавьте соду и перемешиваем.

  7. В тесто добавьте орехи, перемешайте.

  8. Выложите тесто в форму, отправьте запекаться на 20 минут при 180 С.

  9. Коржи с маком и изюмом готовит так же.

  10. Крем: сливочное масло немного оставьте при комнатной температуре, чтобы оно было мягким, взбейте его миксером до пышной массы, добавьте сгущенное молоко и все вместе взбейте.

  11. Коржам дайте полностью остыть, затем смажьте кремом и отправьте торт в холодильник на сутки, чтобы он хорошо пропитался.

2. Медовые вафли с маком

Вафли с медом и маком

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г

  • Молоко — 200 г

  • Яйца — 1 шт.

  • Мед — 2 ст. л.

  • Сливочное масло — 2 ст. л.

  • Соль — 0.5 ч. л.

  • Мак — 50 г

Способ приготовления:

  1. Помойте мак и залейте кипятком, так оставьте на 10-15 минут, пока не появится молоко.

  2. Смешайте молоко, мед, мак, соль и 100 г муки, все перемешайте.

  3. Взбейте яйцо, добавьте растопленное сливочное масло, добавьте муку и все тщательно перемешайте.

  4. Разогрейте вафельницу, смажьте растительным маслом.

  5. Тесто выложите и выпекайте 10-15 минут.

Подавать вафли лучше всего с медом.

3. Блинчики с маком

Блины с маком и клубникой

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл

  • Яйца — 3 шт.

  • Мука — 1 стакан

  • Сахар — 0, 50 стакана

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Мак — 200 г

  • Сахар (для начинки) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром, смешиваем с сахаром и мукой, добавьте молоко, тщательно перемешайте. Обязательно добавьте растительное масло.

  2. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом, выпекайте блины.

  3. Начинка: замочите мак в теплой воде, дайте ему так настояться 20 минут, после залейте чистой водой и варите, пока вода полностью не испарится, добавь сливочное масло и сахар, перемешайте.

  4. Готовые блины смажьте начинкой и можно подавать.

​​​​​​​Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить дома блюда с маком так, чтобы они были ароматными и полезными.

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