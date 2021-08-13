Что приготовить на Маковея: 3 блюда с маком

В Украине 14 августа отмечается праздник Маковея или медово-маковый Спас. В этот день принято готовить вкусные блюда из мака и меда, которые будут главным символом и украшением праздничного стола в этот день.

Редакция FoodOboz делится рецептами 3 блюд из мака, которые очень просто готовятся и которые обязательно должны быть на каждом столе в этот день.

1. Орехово-маковый торт

Ингредиенты:

Мука — 2, 25 стакана

Яйца — 3 шт.

Грецкие орехи — 0,75 стакана

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Крахмал — 3 ст. л.

Мак — 0,5 стакана

Сода — 1,5 ч. л.

Изюм — 0,5 стакана

Сливочное масло — 150 г

Сгущенное молоко — 200 мл

Черный шоколад — 1 плитка

Сметана (25%) — 360 мл

Способ приготовления:

Измельчите огрехи при помощи мясорубки. Мак хорошо промойте в теплой воде, после – залейте чистой водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. После – процедите через сито и хорошо отожмите через чистую марлю. Изюм залейте кипятком на 15-20 минут, после слейте воду, хорошо высушите. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, соду и хорошо перемешайте. Просейте муку, высыпьте в яичную смесь, добавьте крахмал и перемешайте. В самом конце добавьте соду и перемешиваем. В тесто добавьте орехи, перемешайте. Выложите тесто в форму, отправьте запекаться на 20 минут при 180 С. Коржи с маком и изюмом готовит так же. Крем: сливочное масло немного оставьте при комнатной температуре, чтобы оно было мягким, взбейте его миксером до пышной массы, добавьте сгущенное молоко и все вместе взбейте. Коржам дайте полностью остыть, затем смажьте кремом и отправьте торт в холодильник на сутки, чтобы он хорошо пропитался.

2. Медовые вафли с маком

Ингредиенты:

Мука — 200 г

Молоко — 200 г

Яйца — 1 шт.

Мед — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Мак — 50 г

Способ приготовления:

Помойте мак и залейте кипятком, так оставьте на 10-15 минут, пока не появится молоко. Смешайте молоко, мед, мак, соль и 100 г муки, все перемешайте. Взбейте яйцо, добавьте растопленное сливочное масло, добавьте муку и все тщательно перемешайте. Разогрейте вафельницу, смажьте растительным маслом. Тесто выложите и выпекайте 10-15 минут.

Подавать вафли лучше всего с медом.

3. Блинчики с маком

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл

Яйца — 3 шт.

Мука — 1 стакан

Сахар — 0, 50 стакана

Масло растительное — 1 ст. л.

Мак — 200 г

Сахар (для начинки) — по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром, смешиваем с сахаром и мукой, добавьте молоко, тщательно перемешайте. Обязательно добавьте растительное масло. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом, выпекайте блины. Начинка: замочите мак в теплой воде, дайте ему так настояться 20 минут, после залейте чистой водой и варите, пока вода полностью не испарится, добавь сливочное масло и сахар, перемешайте. Готовые блины смажьте начинкой и можно подавать.

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