Что приготовить на Маковея: 3 блюда с маком
В Украине 14 августа отмечается праздник Маковея или медово-маковый Спас. В этот день принято готовить вкусные блюда из мака и меда, которые будут главным символом и украшением праздничного стола в этот день.
Редакция FoodOboz делится рецептами 3 блюд из мака, которые очень просто готовятся и которые обязательно должны быть на каждом столе в этот день.
1. Орехово-маковый торт
Ингредиенты:
Мука — 2, 25 стакана
Яйца — 3 шт.
Грецкие орехи — 0,75 стакана
Крахмал — 3 ст. л.
Мак — 0,5 стакана
Сода — 1,5 ч. л.
Изюм — 0,5 стакана
Сливочное масло — 150 г
Сгущенное молоко — 200 мл
Черный шоколад — 1 плитка
Сметана (25%) — 360 мл
Способ приготовления:
Измельчите огрехи при помощи мясорубки.
Мак хорошо промойте в теплой воде, после – залейте чистой водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.
После – процедите через сито и хорошо отожмите через чистую марлю.
Изюм залейте кипятком на 15-20 минут, после слейте воду, хорошо высушите.
Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, соду и хорошо перемешайте.
Просейте муку, высыпьте в яичную смесь, добавьте крахмал и перемешайте. В самом конце добавьте соду и перемешиваем.
В тесто добавьте орехи, перемешайте.
Выложите тесто в форму, отправьте запекаться на 20 минут при 180 С.
Коржи с маком и изюмом готовит так же.
Крем: сливочное масло немного оставьте при комнатной температуре, чтобы оно было мягким, взбейте его миксером до пышной массы, добавьте сгущенное молоко и все вместе взбейте.
Коржам дайте полностью остыть, затем смажьте кремом и отправьте торт в холодильник на сутки, чтобы он хорошо пропитался.
2. Медовые вафли с маком
Ингредиенты:
Мука — 200 г
Молоко — 200 г
Яйца — 1 шт.
Мед — 2 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Соль — 0.5 ч. л.
Мак — 50 г
Способ приготовления:
Помойте мак и залейте кипятком, так оставьте на 10-15 минут, пока не появится молоко.
Смешайте молоко, мед, мак, соль и 100 г муки, все перемешайте.
Взбейте яйцо, добавьте растопленное сливочное масло, добавьте муку и все тщательно перемешайте.
Разогрейте вафельницу, смажьте растительным маслом.
Тесто выложите и выпекайте 10-15 минут.
Подавать вафли лучше всего с медом.
3. Блинчики с маком
Ингредиенты:
Молоко — 500 мл
Яйца — 3 шт.
Мука — 1 стакан
Сахар — 0, 50 стакана
Масло растительное — 1 ст. л.
Мак — 200 г
Сахар (для начинки) — по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте яйца с сахаром, смешиваем с сахаром и мукой, добавьте молоко, тщательно перемешайте. Обязательно добавьте растительное масло.
Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом, выпекайте блины.
Начинка: замочите мак в теплой воде, дайте ему так настояться 20 минут, после залейте чистой водой и варите, пока вода полностью не испарится, добавь сливочное масло и сахар, перемешайте.
Готовые блины смажьте начинкой и можно подавать.
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