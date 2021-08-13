Самые необычные блюда из тыквы, которые стоит приготовить

Тыква – очень полезный овощ, который обязательно нужно есть всем, особенно – людям, которые имеют проблемы с желудком. Именно тыква благотворно влияет на весь организм и на состояние здоровья в целом. Она также является совершенно потрясающим продуктом для приготовления разные блюд, начиная от супа, заканчивая вкусными десертами.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами очень вкусных и необычных блюд с тыквы, которые вы точно полюбите.

Тыквенный рулет с сыром и шпинатом

Ингредиенты:

Для тыквенного бисквита

яйца – 3 шт.

тыквенное пюре – 300 г

мука – 160 г

разрыхлитель – 5 г

мускатный орех – щепотка

соль – щепотка

Для начинки:

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

шпинат – 50 г

твердый сыр – 100 г

сметана – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

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Помойте и нарежьте тыкву кубиком, отварите. Готовую тыкву переложите в блендер, перебейте до однородности, остудите. Переложите пюре в большую миску, добавьте муку, яйцо, разрыхлитель, мускатный орех, соль и тщательно перемешайте. На противень застелите пергамент, выложите тесто и отправьте запекаться на 15 минут при 180 С. Достаньте горячий бисквит, накройте пергаментом, сверните в рулет и оставьте остывать. Начинка: помойте и почистите шампиньоны, лук мелко порежьте, все обжарьте на растительном масле до золотистости. Шпинат помойте и бросьте к грибам, добавьте сметану, перемешайте. Бисквит размотайте и выложите готовую начинку, присыпьте твердым сыром, снова сверните в рулет и отправьте в холодильник.

2. Запеченная тыква с прованскими травами и чесноком

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 1 кг

чеснок – 1-3 зуб.

соль – по вкусу

растительное масло – 2-3 ст. л.

приправа "Прованские травы" – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте мякоть тыквы. Добавьте растительное масло, измельченный чеснок, соль и прованские травы. Все тщательно перемешайте. Выложите тыкву на противень и выпекайте 20 минут при 200 С.

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