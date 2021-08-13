Самые необычные блюда из тыквы, которые стоит приготовить
Тыква – очень полезный овощ, который обязательно нужно есть всем, особенно – людям, которые имеют проблемы с желудком. Именно тыква благотворно влияет на весь организм и на состояние здоровья в целом. Она также является совершенно потрясающим продуктом для приготовления разные блюд, начиная от супа, заканчивая вкусными десертами.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами очень вкусных и необычных блюд с тыквы, которые вы точно полюбите.
Тыквенный рулет с сыром и шпинатом
Ингредиенты:
Для тыквенного бисквита
яйца – 3 шт.
тыквенное пюре – 300 г
мука – 160 г
разрыхлитель – 5 г
мускатный орех – щепотка
соль – щепотка
Для начинки:
шампиньоны – 300 г
лук – 1 шт.
шпинат – 50 г
твердый сыр – 100 г
сметана – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте тыкву кубиком, отварите.
Готовую тыкву переложите в блендер, перебейте до однородности, остудите.
Переложите пюре в большую миску, добавьте муку, яйцо, разрыхлитель, мускатный орех, соль и тщательно перемешайте.
На противень застелите пергамент, выложите тесто и отправьте запекаться на 15 минут при 180 С.
Достаньте горячий бисквит, накройте пергаментом, сверните в рулет и оставьте остывать.
Начинка: помойте и почистите шампиньоны, лук мелко порежьте, все обжарьте на растительном масле до золотистости.
Шпинат помойте и бросьте к грибам, добавьте сметану, перемешайте.
Бисквит размотайте и выложите готовую начинку, присыпьте твердым сыром, снова сверните в рулет и отправьте в холодильник.
2. Запеченная тыква с прованскими травами и чесноком
Ингредиенты:
мякоть тыквы – 1 кг
чеснок – 1-3 зуб.
соль – по вкусу
растительное масло – 2-3 ст. л.
приправа "Прованские травы" – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте мякоть тыквы.
Добавьте растительное масло, измельченный чеснок, соль и прованские травы. Все тщательно перемешайте.
Выложите тыкву на противень и выпекайте 20 минут при 200 С.
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