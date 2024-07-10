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Хрустящие огурцы с кетчупом: самый простой рецепт закуски
Если вы любите острые огурцы, тогда готовьте их на зиму с кетчупом, добавляя специи, чеснок. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно перед приготовлением оставить на 1 час в холодной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих огурцов с острым кетчупом.
Ингредиенты:
- 7 стаканов воды
- 1 стакан уксуса 9%
- 2 ст л соли
- 1 стакан сахара
- 6-8 ст л кетчупа чили
Способ приготовления:
1. Для маринада: просто все смешать в кастрюле. Маринад кипятите 5 минут.
2. На дно чистой банки положите 1 шт. гвоздики, 1 шт. душистого перца, 2-3 горошины черного перца и огурцы.
3. Залейте горячим маринадом и стерилизуйте 10 минут, закрутите крышками.
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