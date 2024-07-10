Если вы любите острые огурцы, тогда готовьте их на зиму с кетчупом, добавляя специи, чеснок. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, их нужно перед приготовлением оставить на 1 час в холодной воде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих огурцов с острым кетчупом.

Ингредиенты:

7 стаканов воды

1 стакан уксуса 9%

2 ст л соли

1 стакан сахара

6-8 ст л кетчупа чили

Способ приготовления:

1. Для маринада: просто все смешать в кастрюле. Маринад кипятите 5 минут.

2. На дно чистой банки положите 1 шт. гвоздики, 1 шт. душистого перца, 2-3 горошины черного перца и огурцы.

3. Залейте горячим маринадом и стерилизуйте 10 минут, закрутите крышками.

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