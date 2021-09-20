Идеальный рис для плова: как выбрать и сколько варить

Рис – это очень популярный продукт, который можно встретить практически на каждой кухне. Из него готовят гарниры, делают суши, добавляют в салаты или закуски. Чаще всего хозяйки предпочитают плов, но мало кто знает и умеет приготовить идеальный рассыпчатый рис для этого блюда. Знать правильные пропорции риса и воды для плова - это еще не все. Процесс приготовления риса требует правильного подхода. Ведь на вкус и рассыпчатость могут влиять сорт зерен, пропорции воды и крупы, время приготовления и даже посуда. Сам плов будет актуален всегда, тем более сейчас, когда на улице заметно холодает и люди хотят есть более сытную еду.

Редакция FoodOboz поделится секретами приготовления рассыпчатого риса для безупречного плова.

Подготовка к приготовлению

Перед варкой рис нужно обязательно промыть в проточной воде. Промывать следует 5-8 раз до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Благодаря этому можно снизить содержание крахмала в крупе, который отвечает за клейкость каши.

Впрочем, если сварить крупу надо как можно быстрее, нужно замочить кашу в холодной воде и дать постоять около 40-60 минут. Так, время приготовления сократится как минимум в два раза. К тому же стоит помнить, что нужно будет немного уменьшить объемы воды для варки, иначе каша станет вязкой.

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Посуда для варки риса

В большинства этот пункт вызовет удивление, но это правда – посуда играет не менее важную роль. Для варки риса лучше всего подойдет посуда с толстым дном, благодаря чему температура внутри распределится более равномерно: кастрюля, сотейник или большая сковорода. Важный момент: емкость обязательно должна закрываться крышкой, поскольку доваривать крупу лучше в закрытом сосуде.

Пропорции риса и воды

Традиционно хозяйки привыкли использовать на 1 стакан зерен 2 стакана воды. Впрочем, все зависит от сорта каши:

Пропаренный – 1 часть зерен на 2 части воды.

Длиннозернистый – 1 часть зерен на1,5-2 стакана воды.

Коричневый – 1 часть зерен на 2,5-3 стакана воды.

Круглозернистый – 1 часть зерен на 2,5-3 стакана воды.

Время варки риса

Как и в предыдущем случае, время варки риса зависит от его сорта:

Белый круглый или длинный – 15-20 минут.

Бурый (коричневый) – 30-40хвилин.

Пропаренный – 20-30 минут.

Секреты и советы

Для рассыпчатой каши лучше использовать длиннозерный сорт риса. Варить рис следует на медленном огне, иначе вода быстро испарится, а зерна не успеют полностью подготовиться. Если в конечном итоге вы хотите получить максимально рассыпчатый рис, то желательно не перемешивать его в процессе варки.

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