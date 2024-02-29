Супы можно готовить из любых овощей и круп, добавляя мясо, рыбу, морепродукты, зелень. Очень важно помнить, что специи в подобные блюда нужно добавлять очень аккуратно, так как именно они могут испортить вкус блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного чечевичного супа, который готовится с овощами и томатной пастой.

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Ингредиенты:

красная чечевица – 1,5 ст.

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1/2 зуб.

вода (ступите густоты по вашему вкусу)

томатная паста – 1 ст. л.

сливочное масло, оливковое масло

соль, специи, паприка, сок лимона

Способ приготовления:

1. Чечевицу помойте и залейте водой на 15/20 минут, еще раз промойте, пока вода не станет прозрачной.

2. Лук и чеснок обжарьте на сливочном и оливковом масле. Добавьте морковь, через 3 минуты добавьте картофель и ложку томатной пасты. Обжарьте несколько минут, добавляем чечевицу, залейте водой и варите до готовности овощей 15/20 минут.

3. Перебейте суп блендером, добавьте специи и доведите на маленьком огне, пока не закипит, при необходимости можно добавить еще воды.

Совет: можно растопить ложку сливочного масла, добавить молотую паприку, зелень добавьте в тарелку с супом и при подаче в суп добавьте несколько капель лимонного сока!

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