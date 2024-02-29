Из чего приготовить самый полезный и самый бюджетный суп для ужина: проще, чем гороховый

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Готовый гороховый суп

Супы можно готовить из любых овощей и круп, добавляя мясо, рыбу, морепродукты, зелень. Очень важно помнить, что специи в подобные блюда нужно добавлять очень аккуратно, так как именно они могут испортить вкус блюда.

Домашний суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного чечевичного супа, который готовится с овощами и томатной пастой.

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • красная чечевица – 1,5 ст.
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1/2 зуб.
  • вода (ступите густоты по вашему вкусу)
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • сливочное масло, оливковое масло
  • соль, специи, паприка, сок лимона

Способ приготовления:

1. Чечевицу помойте и залейте водой на 15/20 минут, еще раз промойте, пока вода не станет прозрачной.

Чечевица для супа

2. Лук и чеснок обжарьте на сливочном и оливковом масле. Добавьте морковь, через 3 минуты добавьте картофель и ложку томатной пасты. Обжарьте несколько минут, добавляем чечевицу, залейте водой и варите до готовности овощей 15/20 минут.

Овощи для приготовления вкусного супа

3. Перебейте суп блендером, добавьте специи и доведите на маленьком огне, пока не закипит, при необходимости можно добавить еще воды.

Готовый суп

Совет: можно растопить ложку сливочного масла, добавить молотую паприку, зелень добавьте в тарелку с супом и при подаче в суп добавьте несколько капель лимонного сока!

Соус для блюда

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