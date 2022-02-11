Из чего приготовить вкусный бульон к пельменям: пикантное решение

Пельмени уже давно стали любимым и привычным блюдом для многих. Разнообразить и придать им новый вкус можно благодаря бульону. Для этого нужно отварить пельмени в обычной подсоленной воде, а бульон приготовить отдельно – таким образом он сохранит пикантные нотки и будет в разы вкуснее.

Рецептом бульона к пельменям поделился фудблогер Иван Соловей (ivan_solovey) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

укроп

чеснок

горчица

черный молотый перец

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Укроп измельчить, чеснок пропустить через пресс.

2. Соединить укроп, чеснок, горчицу и перец.

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3. Получившуюся массу залить растопленным сливочным маслом.

4. Налить совсем немного бульона, в котором варились пельмени.

Если у вас очень мало времени на приготовление классических пельменей, то существует ленивая альтернатива – пельмени, для которых не нужно готовить тесто. Рецепт ленивых пельменей опубликован в блоге marafon18_6 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

перец черный молотый – по вкусу

мука – 100 г

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок в блендере.

2. Готовые овощи смешайте с фаршем. Посолить и поперчить. Сформировать шарики.

3. Полученные шарики окунуть сначала в ледяную воду, после чего – в муку и взбитые яйца, напоследок – еще раз в муку.

4. Отварить пельмени в кипящей воде на сильном огне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить сочную начинку для пельменей.