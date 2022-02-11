Из чего приготовить вкусный бульон к пельменям: пикантное решение
Пельмени уже давно стали любимым и привычным блюдом для многих. Разнообразить и придать им новый вкус можно благодаря бульону. Для этого нужно отварить пельмени в обычной подсоленной воде, а бульон приготовить отдельно – таким образом он сохранит пикантные нотки и будет в разы вкуснее.
Рецептом бульона к пельменям поделился фудблогер Иван Соловей (ivan_solovey) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
укроп
чеснок
горчица
черный молотый перец
сливочное масло
Способ приготовления:
1. Укроп измельчить, чеснок пропустить через пресс.
2. Соединить укроп, чеснок, горчицу и перец.
3. Получившуюся массу залить растопленным сливочным маслом.
4. Налить совсем немного бульона, в котором варились пельмени.
Если у вас очень мало времени на приготовление классических пельменей, то существует ленивая альтернатива – пельмени, для которых не нужно готовить тесто. Рецепт ленивых пельменей опубликован в блоге marafon18_6 в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 500 г
лук – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
перец черный молотый – по вкусу
мука – 100 г
яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и чеснок в блендере.
2. Готовые овощи смешайте с фаршем. Посолить и поперчить. Сформировать шарики.
3. Полученные шарики окунуть сначала в ледяную воду, после чего – в муку и взбитые яйца, напоследок – еще раз в муку.
4. Отварить пельмени в кипящей воде на сильном огне.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить сочную начинку для пельменей.