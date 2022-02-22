К картофельному пюре и не только: как приготовить гуляш по старинному рецепту
Гуляш не теряет своей актуальности даже сегодня. Традиционное венгерское блюдо с тысячелетней историей готовят на основе маленьких кусочков мяса в густой подливке со специями. Гуляш можно подавать как самостоятельное блюдо иле же как гарнир к картофельному пюре, кашам и макаронам.
Старинный рецепт гуляша опубликован в кулинарном блоге home_recept в Instagram.
Ингредиенты:
говядина – 700 г
репчатый лук – 1 шт
томатная паста – 3 ст. л .
вода – 800 мл
сливочное масло
растительное масло
лавровый лист
чёрный молотый перец
Способ приготовления:
1. Репчатый лук измельчить и обжарить на сливочном масле с добавлением растительного.
2. Добавить нарезанную говядину и обжаривать 20 минут.
3. Посыпать мясо мукой и обжарить ещё 5 минут.
4. Залить томатной пастой разведенной в бульоне или водой.
5. Посолить, добавить лавровый лист и чёрный молотый перец.
6. Уменьшить огонь и тушить под закрытой крышкой 1,5 часа.
7. Подавать гуляш вместе с пюре.
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