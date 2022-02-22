К картофельному пюре и не только: как приготовить гуляш по старинному рецепту

Гуляш не теряет своей актуальности даже сегодня. Традиционное венгерское блюдо с тысячелетней историей готовят на основе маленьких кусочков мяса в густой подливке со специями. Гуляш можно подавать как самостоятельное блюдо иле же как гарнир к картофельному пюре, кашам и макаронам.

Старинный рецепт гуляша опубликован в кулинарном блоге home_recept в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – 700 г

репчатый лук – 1 шт

томатная паста – 3 ст. л .

вода – 800 мл

сливочное масло

растительное масло

лавровый лист

чёрный молотый перец

Способ приготовления:

1. Репчатый лук измельчить и обжарить на сливочном масле с добавлением растительного.

2. Добавить нарезанную говядину и обжаривать 20 минут.

3. Посыпать мясо мукой и обжарить ещё 5 минут.

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4. Залить томатной пастой разведенной в бульоне или водой.

5. Посолить, добавить лавровый лист и чёрный молотый перец.

6. Уменьшить огонь и тушить под закрытой крышкой 1,5 часа.

7. Подавать гуляш вместе с пюре.

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