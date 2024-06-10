Крученики – это сочные мясные рулетики с начинкой. Для них лучше всего подходит именно свинина. Внутрь можно уложить шпинат, а также кусочек твердого сыра. Изделия идеально подходят к любому гарниру на обед.

Идея приготовления сочных кручеников из свинины для обеда опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instgaram. Особого вкуса придаст грибной соус.

Ингредиенты:

свинина биток – 7 кусочков

шпинат – 100 г

сыр твердый – 100 г

шампиньоны – 3 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 100 г

соль – по вкусу

специи к мясу

Способ приготовления:

1. С помощью молотка отбить нарезанное мясо.

2. Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с обеих сторон.

3. На мясо выложить шпинат, сыр.

4. Свернуть рулетом каждый кусок мяса.

5. Зафиксировать зубочисткой.

6. Обжарить крученики со всех сторон примерно 10 минут. Для обжарки используйте растительное масло.

7. Приготовить подливку: на терке натереть шампиньоны, нарезать лук.

8. На сковороде, в которой жарили крученики, обжарить лук с шампиньонами, добавить сметану, специи и протушить все вместе 3 минуты.

9. Выложить подливку сверху на крученики, предварительно сняв зубочистку.

10. Посыпать сыром и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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