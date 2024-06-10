К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

Крученики – это сочные мясные рулетики с начинкой. Для них лучше всего подходит именно свинина. Внутрь можно уложить шпинат, а также кусочек твердого сыра. Изделия идеально подходят к любому гарниру на обед.

Идея приготовления сочных кручеников из свинины для обеда опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instgaram. Особого вкуса придаст грибной соус.

К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

Ингредиенты:

  • свинина биток – 7 кусочков
  • шпинат – 100 г
  • сыр твердый – 100 г
  • шампиньоны – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана – 100 г
  • соль – по вкусу
  • специи к мясу

Способ приготовления:

К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

1. С помощью молотка отбить нарезанное мясо.

2. Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с обеих сторон.

3. На мясо выложить шпинат, сыр.

К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

4. Свернуть рулетом каждый кусок мяса.

5. Зафиксировать зубочисткой.

К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

6. Обжарить крученики со всех сторон примерно 10 минут. Для обжарки используйте растительное масло.

7. Приготовить подливку: на терке натереть шампиньоны, нарезать лук.

К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

8. На сковороде, в которой жарили крученики, обжарить лук с шампиньонами, добавить сметану, специи и протушить все вместе 3 минуты.

К макаронам, картофелю или гречке: сочные и сытные крученики из свинины с начинкой для обеда

9. Выложить подливку сверху на крученики, предварительно сняв зубочистку.

10. Посыпать сыром и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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